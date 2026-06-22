Kia Tasman трансформировался в экстремальный внедорожный кемпер

Изображение: ARB

Новый пикап Kia Tasman постепенно расширяет географию присутствия на мировых рынках. Одновременно с этим различные тюнинг-ателье готовят для него собственные комплекты доработок, в том числе способные превратить машину в экстреальный кемпер. За один из таких проектов отвечает австралийская компания ARB, известная своими решениями для внедорожников и пикапов.

После модернизации Tasman превратился не просто в кемпер, а в настоящий экспедиционный автомобиль, способный добраться туда, куда обычные туристические автодома зачастую даже не рискнут свернуть.

Kia Tasman стал первым полноценным рамным пикапом в истории корейского бренда. Модель создавалась с прицелом на рынки Австралии, Ближнего Востока и других регионов, где подобные автомобили традиционно пользуются высоким спросом как среди коммерческих клиентов, так и любителей активного отдыха. Для Kia новый Tasman является стратегически важной моделью.

Автомобилю предстоит соперничать с такими признанными игроками сегмента, как Toyota Hilux, Ford Ranger и Isuzu D-Max, но, судя по показателям продаж, по крайней мере в той же Австралии, машина сильно уступает прямым конкурентам, что даже недавно заставило корейского автопроизводителя пойти на крайний шаг – снижение цен на автомобиль.

Изображение: ARB

Но вернемся к особой версии Kia Tasman. Снаружи такой пикап получил массивный передний бампер ARB Summit MKII, который закрывает не только нижнюю часть кузова, но и защищает решетку радиатора вместе с оптикой. В конструкцию интегрированы светодиодные противотуманные фары, дневные ходовые огни и крепления для буксировочного оборудования.

По бокам появились прочные трубчатые подножки, облегчающие посадку и высадку, а также защищающие кузов на бездорожье.

Серьезно переработали и грузовую платформу. На крыше установлен экспедиционный багажник, на котором можно разместить солнечные панели. Сзади предусмотрены крепления для полноразмерного запасного колеса, а также лестница для доступа к багажнику на крыше.

Для перевозки вещей предусмотрена система модульных выдвижных ящиков и различных отсеков хранения. А тем, кто планирует длительные путешествия, предлагаются выдвижная кухня, палатка на крыше и боковой тент.

Фото: ARB

Несмотря на внушительный список доработок, двигатель остался штатным. Под капотом работает 2,2-литровый турбодизель CRDi мощностью 209 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента. Он сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Зато серьезные изменения коснулись ходовой части. Автомобиль получил внедорожную подвеску Old Man Emu 4×4 с амортизаторами MT64, специальные диски с бедлоками, агрессивные внедорожные шины, лебедку, шноркель и спасательные трапы для преодоления сложных участков.

Когда этот комплект доработок появится в продаже и сколько будет стоить пока неизвестно.

Кстати, не так давно новые Kia Tasman начали предлагать на российском авторынке. Машины завозят к нам по «серому» импорту. Цены на них, судя по объявлениям на крупных онлайн-классифайдах страны, располагаются в «вилке» от 4,4 до 5,7-миллиона рублей в зависимости от автосалона, продающего автомобиль, а также комплектации самого автомобиля.