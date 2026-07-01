Nissan Leaf признали «Автомобилем года»: электрический кросс-купе обошел BMW, Mercedes-Benz и Audi

Изображение: Nissan

Электрический Nissan Leaf нового поколения стал обладателем престижной премии «Автомобиль года 2026», которую ежегодно вручает британское издание Auto Express. Жюри поставило японский электрокроссовер выше моделей BMW, Mercedes-Benz, Audi и других известных производителей, отметив его удачный баланс технологий, практичности и стоимости.

Оригинальный Nissan Leaf дебютировал в 2010 году и стал одним из первых массовых полностью электрических автомобилей в мире. За годы присутствия на рынке модель разошлась миллионными тиражами и сыграла важную роль в популяризации электромобилей.

Теперь Leaf сменил концепцию. Вместо привычного хэтчбека автомобиль превратился в современный кроссовер с увеличенным дорожным просветом, новым дизайном и полностью переработанной технической частью.

Изображение: Nissan

По итогам ежегодной премии Auto Express Awards именно новый Nissan Leaf был признан лучшим автомобилем 2026 года.

Объясняя свой выбор, эксперты издания отметили, что Leaf ориентирован прежде всего на повседневные потребности владельцев.

По мнению жюри, модель сочетает высокий уровень комфорта, современное оснащение, конкурентоспособный запас хода, хорошее качество исполнения и привлекательную стоимость, благодаря чему становится одним из самых удачных семейных электромобилей на рынке.

При этом специалисты отметили и несколько недостатков. В частности, претензии вызвали сенсорные органы управления климатической системой, а также селектор трансмиссии, который, по мнению экспертов, нуждается в доработке.

Изображение: Nissan

Помимо главного титула «Автомобиль года 2026», новый Nissan Leaf стал победителем и в категории лучших автомобилей для малого бизнеса.

Отдельное внимание недавно привлек его внешний вид. Многие зарубежные СМИ и пользователи социальных сетей обратили внимание на сходство передней части нового Leaf с недавно представленным электрическим лифтбэком Ferrari Luce. Впрочем, ни в Nissan, ни в Ferrari подобные сравнения никак не комментируют.

Напомним, в основе нового Nissan Leaf лежит специализированная модульная архитектура CMF-EV, разработанная исключительно для электромобилей. Благодаря такой конструкции инженерам удалось максимально компактно разместить все основные узлы и освободить больше пространства для пассажиров и багажа. На японском рынке модель предлагается в двух версиях – мощностью 177 и 218 л.с., оснащенных тяговыми батареями емкостью 55 и 78 кВт/ч соответственно.