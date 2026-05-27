По крайней мере в Китае не смогут его скопировать: новый Ferrari Luce подвергся жесткой критике итальянцев

Изображение: Ferrari

Мировая премьера первого полностью электрического Ferrari под названием Luce, состоявшаяся на этой неделе в Риме, обернулась для компании неожиданным репутационным вызовом.

Вместо традиционного восторга новинка, созданная в коллаборации с экс-дизайнером Apple Джони Айвом, спровоцировала обвал акций Ferrari на 4% и шквал критики со стороны поклонников автопроизводителя из Маранелло.

Сам этот проект не могли не прокомментировать люди, которые были связаны с компанией.

Так, например, по мнению Луки ди Монтедземоло, который был председателем совета директоров Ferrari в период с 1991 по 2014 годы, а также работал с основателем компании Энцо Феррари с 20-летнего возраста, кросс-хэтчбек Luce разрушит легенду Ferrari.

По словам бывшего топ-менеджера итальянского автопроизводителя, в этой модели есть только одно хорошее: «По крайней мере ее не смогут скопировать китайцы», явно намекая на то, что полностью электрическая машина (кстати, первая в истории Ferrari) создавалась с оглядкой на китайские автомобили.

Даже министр транспорта Италии Маттео Сальвини опубликовал в соцсетях сообщение, в котором усомнился, что Ferrari Luce действительно является инновацией:

«Я действительно не знаю, что бы сказал Энцо Феррари, если бы увидел эту машину».

Коллаж: Daily-Motor/Ferrari

Заявления Маттео Сальвини воспринимаются всерьез не только потому, что он является министром транспорта Италии, но, что более важно, потому что семья Сальвини – крупнейший акционер Ferrari и Stellantis, и его комментарии могут обострить напряженность между итальянским правительством и семьей Аньелли-Элканн, владельцами Ferrari.

Напомним, новый Ferrari Luce представляет собой электрический лифтбэк длиной 5-метра с колесной базой без малого 3-метра. Машина укомплектована четырьмя электрическими двигателями, максимальная отдача которых достигает 1050 лошадиных сил и 990 Нм.

С места до 100 километров в час новая модель «Феррари» разгоняется за 2,5-секунды, а вторую сотню разменивает за 6,8-секунды. Лимит ее максимальной скорости заявлен на отметке в 310 километров в час.

Первым и главным рынком сбыта для этой модели станет Европа. Цены на нее там будут стартовать с отметки в 520 тысяч евро (примерно 43 миллиона 500 тысяч рублей по действующему курсу).