По крайней мере в Китае не смогут его скопировать: новый Ferrari Luce подвергся жесткой критике итальянцев

Мировая премьера первого полностью электрического Ferrari под названием Luce, состоявшаяся на этой неделе в Риме, обернулась для компании неожиданным репутационным вызовом.
Вместо традиционного восторга новинка, созданная в коллаборации с экс-дизайнером Apple Джони Айвом, спровоцировала обвал акций Ferrari на 4% и шквал критики со стороны поклонников автопроизводителя из Маранелло.
Сам этот проект не могли не прокомментировать люди, которые были связаны с компанией.
Так, например, по мнению Луки ди Монтедземоло, который был председателем совета директоров Ferrari в период с 1991 по 2014 годы, а также работал с основателем компании Энцо Феррари с 20-летнего возраста, кросс-хэтчбек Luce разрушит легенду Ferrari.
По словам бывшего топ-менеджера итальянского автопроизводителя, в этой модели есть только одно хорошее: «По крайней мере ее не смогут скопировать китайцы», явно намекая на то, что полностью электрическая машина (кстати, первая в истории Ferrari) создавалась с оглядкой на китайские автомобили.
Даже министр транспорта Италии Маттео Сальвини опубликовал в соцсетях сообщение, в котором усомнился, что Ferrari Luce действительно является инновацией:
«Я действительно не знаю, что бы сказал Энцо Феррари, если бы увидел эту машину».
Заявления Маттео Сальвини воспринимаются всерьез не только потому, что он является министром транспорта Италии, но, что более важно, потому что семья Сальвини – крупнейший акционер Ferrari и Stellantis, и его комментарии могут обострить напряженность между итальянским правительством и семьей Аньелли-Элканн, владельцами Ferrari.
Напомним, новый Ferrari Luce представляет собой электрический лифтбэк длиной 5-метра с колесной базой без малого 3-метра. Машина укомплектована четырьмя электрическими двигателями, максимальная отдача которых достигает 1050 лошадиных сил и 990 Нм.
С места до 100 километров в час новая модель «Феррари» разгоняется за 2,5-секунды, а вторую сотню разменивает за 6,8-секунды. Лимит ее максимальной скорости заявлен на отметке в 310 километров в час.
Первым и главным рынком сбыта для этой модели станет Европа. Цены на нее там будут стартовать с отметки в 520 тысяч евро (примерно 43 миллиона 500 тысяч рублей по действующему курсу).