Китайско-таиландский электрический автодом Farizon удивил необычной планировкой салона

Фото: Carryboy

Таиландская компания Carryboy, специализирующаяся на производстве оборудования для кемперов, объединилась с китайским брендом Farizon, входящим в состав Geely, чтобы создать новый электрический автодом. Новинка построена на базе фургона Farizon Super Van и недавно дебютировала на Международном автосалоне в Бангкоке.

Farizon Auto является подразделением Geely, специализирующимся на коммерческом транспорте. Помимо фургонов и грузовиков компания активно развивает направление техники для путешествий. Ранее производитель уже представил концептуальный электрический кемпер X-Van, а теперь сделал следующий шаг, создав полноценный автодом совместно с тайской компанией Carryboy.

Фото: Carryboy

В основе новинки лежит 6-метровый электрический фургон Farizon Super Van. Его главная особенность – отсутствие центральной стойки между передней дверью и боковой сдвижной дверью. Благодаря этому вход в салон получился значительно шире, чем у большинства аналогичных моделей.

Коллаж: Daily-Motor

Необычной оказалась и компоновка жилой зоны. Сразу за боковым входом расположена полноценная ванная комната, а рядом с ней находится кухонный модуль.

Кухня включает выдвижную столешницу с индукционной плитой и мойкой, а также 68-литровый холодильник, которым удобно пользоваться как из салона, так и снаружи.

Коллаж: Daily-Motor

В задней части автодома размещена просторная U-образная обеденная зона, рассчитанная на пять-шесть человек. При необходимости стол опускается, образуя нижнее спальное место на двух-трех человек.

Над обеденной зоной расположена еще одна кровать с электроприводом. Днем она убирается под потолок, а ночью опускается, позволяя разместить еще двух человек. Таким образом, автодом способен обеспечить ночлег сразу для четырех-пяти путешественников.

Вместо привычного сквозного прохода к задним дверям инженеры предусмотрели вместительные шкафы и дополнительные отсеки для хранения вещей.

Автодом оснащен литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 82 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 372 километров на одной зарядке. Движение обеспечивает электромотор мощностью 94 лошадиные силы.

Для питания бытового оборудования предусмотрен отдельный аккумулятор, который заряжается от солнечных панелей мощностью 650 Вт, установленных на крыше.

По информации производителя этого кемпера, новинка поступит в продажу в странах Азии по стартовой цене около 2,8 миллиона тайских бат, что эквивалентно сумме около 6,5 миллиона российских рублей.

Между тем, недавно мы подробно рассказывали о другом, не менее интересном проекте кемпера, который создали в Японии на базе Toyota Hiace. Благодаря своим характеристикам ему удалось стать настоящим хитом на местном рынке арендных автодомов.