Robinson 771: компактный автодом на базе Toyota Hiace, ставший хитом аренды в Японии

Фото: Japan-CRC

Несмотря на сравнительно компактные размеры, японский кемпер Robinson 771 способен заменить полноценный дом на колесах. Построенный компанией Japan-CRC на базе удлиненной версии Toyota Hiace, этот автодом оказался настолько удачным, что стал одной из самых востребованных моделей в японском прокате кемперов.

Toyota Hiace уже несколько десятилетий остается одной из самых популярных платформ для создания кемперов в Японии благодаря высокой надежности, вместительности и относительно компактным габаритам (4980 мм в длину, 2110 мм в ширину и 2770 мм в высоту).

Фото: Japan-CRC

Robinson 771 создавался не только для частных владельцев, но и для компаний, занимающихся арендой автодомов. Благодаря удачной компоновке и богатому оснащению модель быстро стала популярной среди японских семей, предпочитающих путешествовать по стране на автомобиле.

В основе Robinson 771 лежит удлиненная версия Toyota Hiace GL с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра. Такое шасси обеспечивает хорошие ходовые качества и позволяет разместить просторный жилой модуль без существенного увеличения внешних габаритов автомобиля.

Главной особенностью кемпера стала продуманная организация внутреннего пространства. Производителю удалось разместить полноценную жилую зону и сразу несколько спальных мест, благодаря чему в салоне могут переночевать до семи человек – пять взрослых и двое детей.

Интерьер выполнен в премиальном стиле. В оснащение входят двухъярусные кровати, трансформируемая обеденная зона и большое количество мест для хранения вещей, что делает Robinson 771 удобным даже для продолжительных путешествий.

Фото: Japan-CRC

Автодом обладает широким списком оборудования. В него входят автономный отопитель, дополнительная аккумуляторная батарея, система зарядки во время движения, инвертор для подключения бытовой техники, внешнее зарядное устройство, кухонный модуль с холодильником и системой водоснабжения, вытяжной вентилятор, кондиционер, навигационная система, камера заднего вида, аудиосистема, а также боковая маркиза для отдыха на природе.

Судя по информации с сайтов, которые сдают такие кемперы на прокат, цены на них в Японии за сутки начинаются от 27 тысяч 500 иен, что эквивалентно сумме в 13 тысяч 400 рублей, а спрос настолько высок, что потенциальным арендаторам даже приходится выстраиваться в очередь за этими кемперами.

Ранее мы рассказывали о том, что параллельные импортеры наладили поставки в Россию китайских автодомов на базе грузовика BYD T5DM под названием Wanaka. Это кемперы вместимостью от четырех до шести человек оценены продавцами под заказ на нашем рынке в 10 миллионов 70 тысяч рублей.