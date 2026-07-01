Toyota начинает продажи в Японии особой, юбилейной версии Corolla Cross

Toyota вывела на японский рынок новую специальную версию кроссовера Corolla Cross. Исполнение HEV Z Adventure посвящено 60-летию семейства Corolla и отличается оригинальным дизайном, эксклюзивной отделкой салона, расширенным оснащением и рядом уникальных декоративных элементов. Стоимость новинки составляет от 3 миллионов 613 тысяч 500 до 3 миллионов 872 тысяч иен, что эквивалентно суммам от 1 миллиона 730 тысяч до 1 миллиона 855 тысяч рублей.

Семейство Toyota Corolla ведет свою историю с 1966 года и остается самым массовым автомобилем в истории марки. За это время по всему миру было продано более 50 миллионов автомобилей Corolla различных поколений. Кроссовер Corolla Cross присоединился к этой линейке в 2020 году и быстро стал одной из самых популярных моделей Toyota в сегменте компактных SUV.

Юбилейная версия HEV Z Adventure получила переработанный передний бампер с серебристой защитной накладкой, оригинальную черную решетку радиатора и затемненную эмблему Toyota. На кузове появились памятные наклейки, посвященные 60-летию Corolla, а завершает образ комплект 17-дюймовых матово-серых легкосплавных дисков, подчеркивающих внедорожный стиль автомобиля.

Фото: Toyota

В салоне использована отделка в цвете «минеральный зеленый», знакомая по Toyota RAV4. Сиденья получили комбинированную обивку из ткани и устойчивой к загрязнениям синтетической кожи.

Передняя панель, центральная консоль и блок управления климатической системой украшены декоративными вставками черного глянцевого и дымчато-серебристого цветов. Кроме того, для спецверсии подготовили три эксклюзивных цвета кузова.

Фото: Toyota

В стандартное оснащение входят система контроля слепых зон, ассистент безопасного открытия дверей, система кругового обзора, автоматическое торможение при движении задним ходом и подогрев рулевого колеса.

Под капотом установлен 1,8-литровый гибридный силовой агрегат мощностью 140 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором. Покупателям предложены версии с передним и полным приводом. При этом переднеприводная модификация получила перенастроенные подвеску и рулевое управление, благодаря чему стала более интересной с точки зрения управляемости.

Сегодня также стало известно о планах Toyota по выпуску обновленной версии другого, более крупного кроссовера – Harrier. Машина должна увидеть свет в течение этого года, а в 2028-м перебраться в следующую генерацию, в которой изменений окажется гораздо больше. Подробнее о том, каким окажется Toyota Harrier нового поколения, можно прочитать в нашем отдельном материале.