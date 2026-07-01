Кроссовер Toyota Harrier готовится к последнему обновлению перед сменой поколения

Фото: Toyota

Toyota завершает подготовку к обновлению кроссовера Harrier, который считается более премиальной альтернативой RAV4. По информации японских СМИ, рестайлинг станет последним для нынешнего поколения модели, после чего компания сосредоточится на разработке полностью нового Harrier.

Toyota Harrier четвертого поколения дебютировал в 2020 году. Модель традиционно занимает промежуточное положение между массовыми кроссоверами Toyota и премиальными автомобилями Lexus, предлагая более качественные материалы отделки и богатое оснащение по сравнению с RAV4.

Согласно предварительным данным, внешность обновленного Harrier изменится минимально. Кроссовер сохранит фирменный силуэт с покатой линией крыши и узкой светодиодной оптикой. Его размеры останутся прежними: длина составит 4740 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1660 мм, а колесная база – 2690 мм.

Фото: Toyota

Главным техническим изменением станет пересмотр линейки силовых агрегатов. По данным японских СМИ, Toyota полностью откажется от обычного бензинового двигателя, оставив только гибридные и подключаемые гибридные версии.

Базовой станет гибридная установка пятого поколения Toyota, для которой заявлен средний расход топлива около 22,1 километра на литре бензина. Подключаемая гибридная модификация (PHEV), в свою очередь, сможет проезжать до 93 километров исключительно на электротяге, а ее средний расход топлива составит около 20,5 километра на литре.

Фото: Toyota

Кроме того, ожидается расширение списка стандартного оборудования и обновление комплектаций.

Параллельно Toyota уже работает над Harrier следующего поколения, премьера которого, по слухам, состоится в 2028 году.

Рендер: BestCarWeb

Ожидается, что кроссовер получит полностью новый дизайн с более низкой посадкой кузова и увеличенными габаритами (как на рендере выше). В салоне должны появиться 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 14-дюймовый экран мультимедийной системы и операционная система Arene OS нового поколения.

По предварительной информации, новое поколение Harrier будет предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью около 180 лошадиных сил, а также гибридной и подключаемой гибридной версиями. Совокупная отдача гибрида может достичь 230 лошадиных сил, тогда как PHEV-модификация, по слухам, будет развивать до 315 лошадиных сил.

Впрочем, пока Toyota официально не подтвердила эти характеристики, поэтому данные о технической части новой генерации «премиального RAV4» можно рассматривать лишь в формате слухов.