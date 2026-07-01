В Россию из Японии начали ввозить маленький хэтчбек Daihatsu, который стоит как Lada Granta

Фото: Daihatsu

На российском рынке появились предложения о продаже нового японского кей-кара Daihatsu Move. Автомобиль 2026 года выпуска ввозится по схеме параллельного импорта и по цене сопоставим с новой Lada Granta в хорошей комплектации.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, автомобили поставляются в Россию напрямую из Японии через Владивосток. Продажей занимается местная компания, специализирующаяся на поставках автомобилей по схеме параллельного импорта. Покупателям предлагают полностью новые машины с минимальным пробегом, а также оказывают помощь с оформлением всех необходимых документов.

Речь идет о Daihatsu Move VII поколения, дебютировавшем в 2025 году. Продавцы предлагают практически новые автомобили с символическим пробегом около 40 километров и неоформленным ПТС.

Фото: Daihatsu

Под капотом установлен 0,7-литровый бензиновый турбомотор мощностью 64 лошадиные силы, который работает в паре с вариатором и передним приводом. Представленный экземпляр выполнен в спортивной комплектации RS.

Несмотря на компактные размеры (длина менее 3,4-метра), Move относится к классу кей-каров с максимально эффективной организацией внутреннего пространства. Автомобиль имеет кузов минивэн с высокой крышей, что обеспечивает удобную посадку и достаточно просторный салон для городской эксплуатации.

Фото: Daihatsu

В список оснащения версии RS, которая сейчас предлагается в РФ под заказ, в зависимости от конкретного автомобиля, могут входить современная мультимедийная система, климат-контроль, камеры кругового обзора, электронные ассистенты водителя, светодиодная оптика, бесключевой доступ и другие опции.

Фото: Daihatsu

Главными преимуществами Daihatsu Move считаются высокая экономичность, компактные габариты, облегчающие парковку в городе, а также традиционная для японских автомобилей надежность.

Стоимость таких автомобилей в России начинается от 880 тысяч рублей , что делает новый Daihatsu Move одной из самых доступных новых японских моделей на российском рынке и прямым ценовым конкурентом отечественного бестселлера Lada Granta.

Недавно мы рассказывали о другой не менее интересной новинке параллельного импорта в России – внедорожнике Toyota Land Cruiser FJ. Такие машины только недавно появились в продаже в Японии, но уже предлагаются на нашем рынке под заказ.

Согласно объявлениям, которые периодически всплывают на отечественных классифайдах, цены на такие автомобили составляют в среднем 7,5-миллиона рублей. Для сравнения, на родине этой модели в Японии, откуда ее везут в Россию, стоимость новых Land Cruiser FJ стартует от 4,5-миллиона иен (при пересчете на российскую валюту это около 2 миллионов 155 тысяч рублей по сегодняшнему курсу).