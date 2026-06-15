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Новый Toyota Harrier не будет клоном RAV4: премиальное кросс-купе появится в 2028 году

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
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Подробности о новой генерации популярного кроссовера Toyota

Новый Toyota Harrier не будет клоном RAV4: премиальное кросс-купе появится в 2028 году
Рендер: BestCarWeb

Toyota Harrier пребывает в своей нынешней четвертой генерации с 2020 года. Несколько лет назад машина, которую часто называют премиальным братом RAV4, обновилась и сейчас готовится к тому, чтобы шагнуть в следующее, пятое по счету поколение. Детали об этом проекте пока засекречены, однако это не мешает японским инсайдерам периодически «вбрасывать» в открытый доступ новые слухи об одной из самых важных премьер Toyota в сегменте SUV.

Новое поколение Toyota Harrier должно избавиться от амплуа сильно переделанного RAV4, приобретя не только собственный дизайн, но и новый форм-фактор кросс-купе. Машине может достаться более покатая линия крыши, а сам кузов будет выглядеть немного ниже, чем у родственного по платформе «паркетника».

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Габариты автомобиля могут оказаться следующими: длина составит 4750 мм, ширина 1860 мм, а высота 1640 мм. Таким образом кроссовер хоть и незначительно, но поменяется в размерах. Определенную прибавку ждут в габаритах колесной базы, длина которой сейчас составляет 2690 мм (скорее всего, около 20 мм).

В отличие от экстерьера интерьер будущего Harrier, вероятно, будет соответствовать внутреннему облику шестого поколения RAV4. Машина может приобрести новую цифровую комбинацию приборов диагональю 12,3-дюйма, но дисплей мультимедийной системы будет крупнее, чем у родственного SUV, достигнув диагонали 14-дюймов. В него окажется «вшито» новое ПО Arene OS, предлагающее более удобный интерфейс, улучшенную скорость отклика на нажатие и обновление «по воздуху».

Качество материалов отделки нового Harrier будет сильно улучшено как в сравнении с предшественником, так и со свежим RAV4. В арсенал «паркетника» должны войти сиденья из высококачественной кожи, 64-цветная амбиентная подсветка и детали декора из массива дерева.

Мощностные характеристики этого проекта, как и всего автомобиля в целом, пока тайна за семью печатями. Тем не менее есть предположения, что под капотом нового кросс-купе разместится полуторалитровый турбомотор на 180 лошадиных сил, а также гибридная силовая установка на базе этого же ДВС, но в простой и подключаемой модификации.

Последняя обещает максимальный показатель отдачи до 315 лошадиных сил и средний расход топлива на каждые 100 километров пути порядка 4,65-литра.

Официальная премьера нового Toyota Harrier должна состояться ближе к 2028 году. А пока главным инфоповодом, связанным с этой компанией, является ее первый легковой пикап, который, как ожидается, будет построен на базе кроссовера Corolla Cross. Мы показывали, как он может выглядеть на первых рендерах несколько дней назад.

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