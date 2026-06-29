Доступная некитайская иномарка с символическим расходом топлива: в России продают новые Suzuki Alto

Фото: Suzuki

С новыми некитайскими иномарками в России сейчас непросто. И связано это в первую очередь с их ценой. Однако даже здесь есть исключения. На российском рынке начали предлагать новые хэтчбеки Suzuki Alto 2026 года выпуска. Автомобили поставляются из Японии и относятся к популярному в стране классу кей-каров (длиной до 3,4-метра), сочетая компактные размеры, низкий расход топлива и доступную стоимость эксплуатации.

Suzuki Alto выпускается с 1979 года и считается одной из самых массовых моделей японской марки. За десятилетия автомобиль стал символом экономичного городского транспорта и остается одним из самых популярных кей-каров на внутреннем рынке Японии.

Alto поставляется в Россию по схеме параллельного импорта. Автомобили уже доступны у отдельных продавцов, а их оснащение может отличаться в зависимости от конкретной комплектации и партии поставки.

Предлагаемый в России хэтчбек оснащен 0,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 46 лошадиных сил с мягкогибридной системой. В паре с ним работает вариатор, а привод – передний.

Фото: Suzuki

Несмотря на компактные размеры, автомобиль отличается хорошей практичностью для городской эксплуатации. Длина колесной базы составляет 2460 мм, дорожный просвет равен 155 мм, а снаряженная масса – около 650 кг.

Одним из главных достоинств Alto остается экономичность. Производитель заявляет средний расход топлива около 3,4 литра на 100 километров, а объем топливного бака составляет 27 литров, что в нынешних условиях с очередями на автозаправках может стать для многих россиян настоящим спасением.

В зависимости от комплектации автомобиль может оснащаться мультимедийной системой с Bluetooth и USB, кондиционером, электростеклоподъемниками, электроприводом и подогревом наружных зеркал, центральным замком, круиз-контролем и противотуманными фарами.

Фото: Suzuki

Также в список оборудования входят фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов (ABS) и система курсовой устойчивости (ESP).

Сейчас новые Suzuki Alto предлагаются под заказ из Японии одним из параллельных импортеров из Владивостока. Цены на такие машины начинаются от 715 тысяч рублей. Для сравнения, это даже дешевле, чем в России сейчас стоит бюджетник Lada Granta, за который просят в кузове седан от 850 тысяч рублей (без использования льготных программ).

Это не единственная интересная новинка параллельного импорта в РФ последних недель. Ранее стало известно, что в Россию начали завозить 4-6-местные китайские автодома на базе легкого грузовика BYD T5DM. Цены на них составляют минимум 10 миллионов 70 тысяч рублей.