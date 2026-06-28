Длиннобазную версию нового поколения BMW X5 (G78) будут продавать не только в Китае

Фото: BMW

До официальной премьеры BMW X5 нового поколения (G65) остаются считанные дни, однако уже сейчас появляются новые подробности о его длиннобазной версии. Если раньше считалось, что такой кроссовер предназначен исключительно для Китая, то теперь стало известно, что BMW намерена расширить географию его продаж.

BMW начала активно выпускать модели с увеличенной колесной базой специально для китайского рынка более десяти лет назад. Позже такие версии появились и в других странах Азии, где спрос на автомобили с просторным вторым рядом оказался высоким.

Еще в марте бывший генеральный директор BMW Оливер Ципсе подтвердил, что Китай получит собственную длиннобазную модификацию нового X5. По предварительным данным, автомобиль будет носить заводской индекс G78 и дебютирует до конца 2026 года либо в начале 2027-го.

Теперь издание «Autocarindia» сообщает, что эта версия также появится в Индии. Там она дополнит уже существующую линейку удлиненных моделей BMW, в которую входят седаны 3-й и 5-й серий, электрический iX1, а в ближайшем будущем присоединятся новые iX3 и i5.

По информации зарубежных СМИ, BMW рассматривает возможность поставок длиннобазных моделей и на другие рынки Азии. В частности, увеличенный iX3 уже готовят к продажам в Индонезии, Малайзии и Таиланде. Решение о выводе аналогичных автомобилей в другие страны будет приниматься в зависимости от спроса.

Фото: BMW

При этом увеличение колесной базы сопровождается не только ростом пространства для пассажиров второго ряда. Как показывают последние длиннобазные модели BMW, такие автомобили получают более качественные материалы отделки, расширенное оснащение и дополнительные функции комфорта. Например, удлиненный BMW i5 может оснащаться фирменным 31,3-дюймовым театральным экраном, знакомым по флагманской 7-й серии.

Внешне такие версии отличаются увеличенными задними дверями, более длинной линией остекления и, как правило, увеличенным объемом багажника. Единственным заметным недостатком можно назвать небольшое увеличение массы, которое может незначительно сказаться на управляемости и общей динамике машины.

Примечательно, но на большинстве рынков, где продаются длиннобазные BMW, стандартные версии обычно вовсе отсутствуют. Покупателям предлагается только один вариант кузова, адаптированный под предпочтения конкретного региона.

Официальная премьера BMW X5 нового поколения G65 состоится уже в ближайшие дни. После этого компания, вероятно, раскроет первые подробности о длиннобазной модификации G78, продажи которой первоначально стартуют в Китае и Индии, а затем, вероятно, начнутся на других рынках.