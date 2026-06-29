В новой Mazda CX-5 можно будет ночевать: в салоне помещается человек ростом 180 см

Фото: Kuruma-News

Новое поколение Mazda CX-5 продолжает набирать популярность в Японии. После дебюта кроссовер собрал более 10 тысяч заказов всего за первый месяц продаж, значительно превысив ожидания производителя. Одной из главных причин высокого интереса стало существенно увеличившееся внутреннее пространство, которое теперь позволяет использовать автомобиль даже для ночевок во время путешествий.

Mazda CX-5 остается одной из самых популярных моделей японской марки с момента дебюта в 2012 году. Именно этот кроссовер стал первым серийным автомобилем бренда, выполненным в фирменном стиле Kodo и построенным с использованием технологий Skyactiv.

Японские СМИ, которые провели реальные тесты машины, отмечают, что одной из главных особенностей нового поколения кроссовера стало увеличение внутреннего пространства. Для задних пассажиров запас места для ног вырос на 64 мм, а высота потолка увеличилась на 29 мм.

Одновременно стал больше и багажник. Его объем теперь составляет 466 литров – на 43 литра больше по сравнению с предыдущей генерацией модели.

Увеличенные размеры салона позволили сделать автомобиль более удобным для путешествий. Во время тестов, проведенных японскими журналистами, после складывания задних сидений мужчина ростом 180 сантиметров смог полноценно поместиться в салоне лежа, при этом не сгибая ноги.

Фото: Mazda

Этой особенности уделили особое внимание и на выставке Tokyo Outdoor Show, где Mazda представила специальную версию CX-5 для любителей автокемпинга. Автомобиль получил набор фирменных аксессуаров, включая солнцезащитный экран необычной формы, магнитные защитные шторки и специальный огнестойкий матрас, превращающий салон в полноценное спальное место.

Пока новое поколение Mazda CX-5 предлагается только с одной силовой установкой. Кроссовер оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем в сочетании с системой мягкого гибрида.

Изначально многие эксперты сомневались, что единственная доступная силовая установка сможет обеспечить модели высокий спрос. Однако результаты продаж превзошли ожидания: за первый месяц Mazda получила более 10 тысяч заказов на новые CX-5 в Японии при первоначальном плане в две тысячи автомобилей.

Автопроизводитель из Хиросимы собирается развить успех этой модели, в ближайшем наделив ее полноценной гибридной силовой установкой (PHEV) семейства Skyactiv-Z. Однако сроки запуска таких машин пока не раскрываются.

Недавно мы также рассказывали о том, что компания готовится к премьере новой Mazda 3, которая должна получить не только новую подключаемую гибридную систему, но и более агрессивный внешний вид в сравнении с предшественницей.