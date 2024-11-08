Новое поколение Mazda CX-5 получит гибридный двигатель Skyactiv-Z

Японский автопроизводитель Mazda завершает подготовку к выпуску нового поколения кроссовера CX-5. Несмотря на слухи о том, что машину снимут с конвейера в пользу свежих моделей CX-50 и других, автомобиль сохранится в гамме компании из Хиросимы. Более того, в свежем поколении для него уже зарезервирован совершенно новый двигатель.

Реформенный «паркетник» будет играть центральную роль в плане Mazda Phase 2, в рамках которого автопроизводитель перейдет к электрификации в период с 2025 по 2027 год. CX-5 третьей генерации получит новую гибридную силовую установку, разработанную собственными силами.

Помимо гибридной мощности, CX-5 следующего поколения будет примерно на 60% менее сложным, чем сегодняшняя модель. Чтобы достичь этого, Mazda упростит технические характеристики автомобиля, а также оборудование, сократив тем самым количество комплектаций.

В 2027 году у CX-5 появится новая силовая установка, известная как Skyactiv-Z. Информации о ней пока практически нет, но инсайдеры обещают, что двигатель обеспечит более идеальное сгорание, улучшенные экологические характеристики и ходовые качества.

Skyactiv-Z окажется четырехцилиндровым преемником современных двигателей Skyactiv-G и Skyactiv-X. Он будет использовать «метод сжигания лямбда-один», который обещает достичь «высокого теплового КПД за счет реализации сверхбережного сгорания в широком диапазоне от низких до высоких оборотов».