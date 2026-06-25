Новая Mazda 3 получит агрессивный дизайн и гибридную силовую установку

Рендер: Digimods Design

Mazda продолжает разработку нового поколения модели Mazda 3. По информации японских СМИ, премьера автомобиля может состояться в 2028 году. Хэтчбек и седан не только кардинально изменятся внешне, но и впервые получат совершенно новый двигатель Skyactiv-Z в сочетании с фирменной гибридной системой.

Актуальная Mazda 3 четвертого поколения была представлена в 2018 году и стала одной из первых моделей бренда, созданных в соответствии с новой философией дизайна Kodo. Автомобиль получил высокие оценки за управляемость, качество отделки и внешний вид, однако за годы производства практически не менялся.

«Тройка» остается одной из ключевых глобальных моделей японской компании. Именно на ней Mazda планирует внедрить новое поколение бензиновых двигателей Skyactiv-Z, которые станут основой дальнейшей стратегии бренда по электрификации без полного отказа от двигателей внутреннего сгорания.

Судя по опубликованным неофициальным рендерам, новая Mazda 3 сохранит фирменную стилистику Kodo, но станет заметно агрессивнее.

Передняя часть получит более широкую и низкую решетку радиатора, выполненную в духе нового поколения CX-5. Ее дополнят узкие светодиодные фары с более выразительной графикой, благодаря чему автомобиль приобретет более приземистый и динамичный силуэт.

Рендер: Digimods Design

Сзади дизайнеры сделали кузов более округлым. Одной из главных особенностей станут узкие горизонтальные фонари, визуально объединенные с крупной надписью MAZDA, что отсылает к концепту Vision X-Compact.

Главным техническим новшеством станет двигатель Skyactiv-Z нового поколения. По данным японских СМИ, он придет на смену нынешнему семейству Skyactiv-G и будет отличаться значительно более высокой тепловой эффективностью, усовершенствованной системой управления процессом сгорания и сниженным расходом топлива.

Тизер: Mazda

Впервые в истории Mazda 3 этот двигатель будет работать вместе с собственной гибридной технологией (ранее компания пользовалась гибридами Toyota). Такое решение позволит модели соответствовать ужесточающимся экологическим требованиям без полного перехода на электрическую тягу, который автопроизводитель из Хиросимы оттягивал как мог на протяжении последних 10 лет.

Информации об интерьере пока немного. Ожидается, что салон сохранит традиционно высокий уровень качества материалов, а архитектура может быть выполнена по образцу нового CX-5 с более крупными цифровыми дисплеями, современной мультимедийной системой и расширенным набором электронных ассистентов.

Ранее стало известно, как может измениться Mazda 3 в кузове SUV. Речь идет о кроссовере CX-3, который, как ожидается, поступит в продажу в течение 2027 года.