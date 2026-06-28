Возрожденная Toyota Estima: появились рендеры альтернативы бизнес-минивэна Alphard

Рендер:APOLLO NEWS SERVICE

В Японии продолжают обсуждать возможное возвращение Toyota Estima. По данным местных СМИ, компания рассматривает возрождение знаменитого минивэна с современной подключаемой гибридной силовой установкой, а также полностью электрической версией. При этом новая Estima может занять отдельную нишу в модельном ряду, расположившись ниже Alphard.

Первое поколение Toyota Estima дебютировало в 1990 году и быстро получило прозвище «Гениальное яйцо» благодаря необычному однообъемному дизайну. Модель выпускалась в трех поколениях, а ее продажи на домашнем рынке завершились в 2020 году.

На протяжении трех десятилетий Estima оставалась одной из самых узнаваемых моделей Toyota в сегменте минивэнов. После ее ухода роль флагманских семейных автомобилей перешла к Alphard и Vellfire, однако между ними и более доступными моделями образовалась свободная ниша, которую потенциально может занять новая Estima.

По информации японских источников, главным вариантом силовой установки для нового минивэна станет подключаемый гибрид. Предполагается, что автомобиль получит модернизированную систему PHEV, аналогичную той, которую Toyota готовит для новых поколений RAV4 и Alphard.

Такая силовая установка должна сочетать бензиновый двигатель, емкую тяговую батарею и мощный электромотор, обеспечивая возможность ежедневных поездок на электротяге и большой запас хода в дальних путешествиях.

При этом базовой версией модели вполне может стать обычный гибрид HEV. Кроме того, с учетом стратегии электрификации Toyota не исключается появление полностью электрической модификации.

Рендер:APOLLO NEWS SERVICE

По мнению независимых дизайнеров, новая Estima сохранит узнаваемый однообъемный силуэт, но получит современный фирменный стиль марки. На опубликованных рендерах (заглавное изображение и изображение выше) минивэн оснащен двухъярусной передней оптикой с узкими светодиодными дневными ходовыми огнями и отдельными блоками основных фар, выполненными в новом дизайне Toyota, известном как «молот».

Также ожидается, что кузов станет более аэродинамичным, сохранив при этом характерную плавную форму, которая всегда была одной из отличительных особенностей Estima.

Если информация японской прессы подтвердится, новая модель окажется заметно доступнее Alphard PHEV. Предварительно стоимость гибридной версии оценивается примерно в 6 миллионов иен (2,9-миллиона рублей), подключаемого гибрида – около 7 миллионов иен (3,4-миллиона рублей), а полностью электрической модификации – порядка 8 миллионов иен (3,9-миллиона рублей). Для сравнения, нынешний Toyota Alphard PHEV сейчас стоит от 7 миллионов 649 тысяч 400 иен (примерно 3,7-миллиона рублей по текущему курсу).

Пока речь идет лишь о слухах и предположениях японских СМИ, однако возможное появление модели в качестве отдельного семейного минивэна с гибридными и электрическими версиями выглядит вполне логичным на фоне продолжающейся электрификации модельного ряда Toyota.

Между тем, сейчас инженеры компании также работают над обновлением другого минивэна – Alphard, который помимо небольших внешних изменений и переделки интерьера ждет пересмотр линейки двигателей. Считалось, что машину представят весной этого года, но, похоже, премьера машины состоится гораздо позже (вероятно, в течение 2027 года).