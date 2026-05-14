Lada Azimut – новый SUV «АвтоВАЗа», разговоры о котором не утихают

Lada Azimut спереди

Весной 2026 года у «АвтоВАЗа» наконец появилась машина, о которой спорят даже те, кто последние годы принципиально не смотрел в сторону Lada. Новый кроссовер Azimut еще не успел выйти на дороги, а вокруг него уже слишком много шума: от восторгов до откровенного скепсиса. И обе точки зрения могут быть по своему правыми.

Azimut – это первый за долгие годы действительно новый кроссовер марки. Не рестайлинг, не очередная вариация «Весты», а попытка сделать автомобиль, который сможет конкурировать не только ценой. На фоне китайских брендов, заполнивших российский рынок, задача выглядит почти авантюрной.

Но самое интересное будет скрываться под капотом. В отличие от бесконечных слухов, по моторам информация уже известна. Базовыми станут атмосферные моторы рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно.

Lada Azimut сзади

Коробки – шестиступенчатая механика или вариатор. А позже появится и турбированная модификация на 150 сил с классическим «автоматом» и даже подключаемая гибридная система, мощность которой способна превысить отметку в 390 лошадиных сил.

Внешне Azimut предстоит выглядеть современно и даже слегка футуристично. Узкая светодиодная оптика, массивный передок, двухцветный кузов – все это больше напоминает корейские и китайские SUV, чем привычные модели из Тольятти.

Интерьер Lada Azimut

При этом автомобиль получит вполне серьезное оснащение: цифровую приборную панель, большой экран мультимедиа, камеры кругового обзора, панорамную крышу и даже беспроводную зарядку.

Но есть нюанс, который может испортить всю красивую историю, — цена. По предварительным оценкам, Azimut будет стоить около 2,5 – 3 миллионов рублей. И вот здесь начинается самая сложная часть. Потому что за эти деньги в России уже продаются десятки китайских кроссоверов с более мощными моторами и богатым оснащением.

Серийное производство нового «Азимута» собираются начать до конца этого года. Более того, накануне появилась информация, что машина уже встала на конвейер, однако представители пресс-службы российского автопроизводителя быстро опровергли эти спекуляции, заявив, что завод только готовится к серийному производству этой модели, которое должно начаться не раньше третьего квартала 2026 года.