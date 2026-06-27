ДомойАвтоновости сегодняРедкий Bugatti EB110 SS с желтым кузовом и красным салоном выставили на...

Редкий Bugatti EB110 SS с желтым кузовом и красным салоном выставили на продажу

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
около 1 мин. чтения

Один из трех: уникальный Bugatti EB110 SS ищет нового владельца

Редкий Bugatti EB110 SS с желтым кузовом и красным салоном выставили на продажу
Фото: Dupontregistry

Задолго до появления Bugatti Veyron компания уже создала суперкар, который значительно опередил свое время. Речь идет о Bugatti EB110 Super Sport, и теперь один из самых редких экземпляров этой модели выставлен на продажу.

Несмотря на финансовые проблемы Bugatti в 1990-х годах, именно EB110 заложил основу для последующего возрождения бренда. Многие инженерные решения этого суперкара позже нашли отражение в современных моделях марки.

Выставленный на продажу экземпляр был выпущен в 1995 году и представляет собой более экстремальную версию Super Sport. Она отличалась сниженной массой, улучшенными динамическими характеристиками и была ориентирована на максимальную производительность.

CЕЙЧАС ЧИТАЮТ:
Редкий Bugatti EB110 SS с желтым кузовом и красным салоном выставили на продажу
Фото: Dupontregistry

Особый интерес автомобиль представляет благодаря необычной спецификации. Кузов окрашен в фирменный желтый цвет Giallo Bugatti, а салон отделан красной кожей Poltrona Frau. Всего было выпущено три EB110 Super Sport в таком цвете кузова, но только этот автомобиль получил подобную комбинацию с красным интерьером.

Первым владельцем машины стала японская компания Nicole Racing Japan. За почти три десятилетия эксплуатации суперкар проехал всего 6353 мили, благодаря чему сохранился практически в коллекционном состоянии.

Среди оригинального оснащения сохранились аудиосистема Nakamichi и четырехточечные ремни безопасности Sabelt, подчеркивающие спортивный характер модели.

Редкий Bugatti EB110 SS с желтым кузовом и красным салоном выставили на продажу
Фото: Dupontregistry

Стоимость уникального Bugatti EB110 Super Sport продавец пока не раскрывает. Однако с учетом редкости модификации, минимального пробега и необычной заводской спецификации можно предположить, что этот экземпляр наверняка станет одним из самых желанных лотов для коллекционеров автомобилей легендарной французской марки.


В начале марта этого года мы публиковали фотографии другого редкого автомобиля, которому повезло гораздо меньше, чем этому. Речь шла о Ferrari LaFerrari из Манилы (Филиппины), который был конфискован у контрабандистов. Сейчас этот знаменитый гиперкар стоит под палящим солнцем и ржавеет во влажном климате на стоянке для арестованных машин. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Подписывайтесь на наши Telegram и Google News

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

В Дубае продают уникальный Bugatti EB110 1994 года с пробегом...

На продажу в Дубае (ОАЭ) выставили настоящую реликвию золотой эры суперкаров. Bugatti EB110 1994 года выпуска, который за десятилетия проехал всего 683 километра, оценили...

Как выглядит самый редкий автомобиль в коллекции звезды мирового футбола

Футболист Криштиану Роналду владеет большим автопарком, в который входят самые дорогие и редкие автомобили. Но один среди них стоит особняком и разработан компанией Bugatti....

ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+