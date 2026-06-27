Редкий Bugatti EB110 SS с желтым кузовом и красным салоном выставили на продажу

Фото: Dupontregistry

Задолго до появления Bugatti Veyron компания уже создала суперкар, который значительно опередил свое время. Речь идет о Bugatti EB110 Super Sport, и теперь один из самых редких экземпляров этой модели выставлен на продажу.

Несмотря на финансовые проблемы Bugatti в 1990-х годах, именно EB110 заложил основу для последующего возрождения бренда. Многие инженерные решения этого суперкара позже нашли отражение в современных моделях марки.

Выставленный на продажу экземпляр был выпущен в 1995 году и представляет собой более экстремальную версию Super Sport. Она отличалась сниженной массой, улучшенными динамическими характеристиками и была ориентирована на максимальную производительность.

Фото: Dupontregistry

Особый интерес автомобиль представляет благодаря необычной спецификации. Кузов окрашен в фирменный желтый цвет Giallo Bugatti, а салон отделан красной кожей Poltrona Frau. Всего было выпущено три EB110 Super Sport в таком цвете кузова, но только этот автомобиль получил подобную комбинацию с красным интерьером.

Первым владельцем машины стала японская компания Nicole Racing Japan. За почти три десятилетия эксплуатации суперкар проехал всего 6353 мили, благодаря чему сохранился практически в коллекционном состоянии.

Среди оригинального оснащения сохранились аудиосистема Nakamichi и четырехточечные ремни безопасности Sabelt, подчеркивающие спортивный характер модели.

Фото: Dupontregistry

Стоимость уникального Bugatti EB110 Super Sport продавец пока не раскрывает. Однако с учетом редкости модификации, минимального пробега и необычной заводской спецификации можно предположить, что этот экземпляр наверняка станет одним из самых желанных лотов для коллекционеров автомобилей легендарной французской марки.



В начале марта этого года мы публиковали фотографии другого редкого автомобиля, которому повезло гораздо меньше, чем этому. Речь шла о Ferrari LaFerrari из Манилы (Филиппины), который был конфискован у контрабандистов. Сейчас этот знаменитый гиперкар стоит под палящим солнцем и ржавеет во влажном климате на стоянке для арестованных машин. Его дальнейшая судьба неизвестна.