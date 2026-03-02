Предельно дорогой и редкий Ferrari, конфискованный у контрабандистов, ржавеет на таможенной стоянке

ДомойАвтоновости сегодняПредельно дорогой и редкий Ferrari, конфискованный у контрабандистов, ржавеет на таможенной стоянке

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
Увидеть автомобиль, который стоит миллионы долларов, и при этом никому не нужен, печальное зрелище. Недавно столкнуться с ним удалось блогеру с ником «@melo.chiii», который обнаружил на открытой парковке Таможенного управления Филиппин редкий гиперкар Ferrari LaFerrari.

Машина пребывает там на протяжении уже года и из-за климата, а также небрежного хранения находится в плохом состоянии, которое со временем станет еще хуже.

На фотографиях, распространенных блогером в соцсетях, показан красный Ferrari LaFerrari, представляющий собой один из всего 499 существующих экземпляров этой модели. Машина припаркована на обычной стоянке, покрыта грязью и пылью, а также опечатана. 

С гиперкаром, цены на который сегодня начинаются от 3,5 миллионов долларов (более 270 миллионов рублей), обращаются как с любым другим обычным конфискованным автомобилем, поэтому машина подвергается воздействию особенностями местного климата: высокая влажность, палящее солнце и тропические ливни. 

Утверждается, что на таможенной стоянке конфискованный Ferrari LaFerrari показался в середине февраля 2025 года после крупной операции филиппинской таможни против незаконного импорта.

Агенты провели обыск в двух офисах местной компании «TopCar Specialist and Trading Inc.», где обнаружили впечатляющий ассортимент автомобилей класса люкс общей стоимостью около 1,4 миллиарда филлипинских песо. 

Среди конфискованных машин оказались не только этот Ferrari LaFerrari, но и McLaren Senna, два Bugatti Chiron, Rolls-Royce, Ferrari SF90, а также несколько других моделей премиум-класса.

Если выяснится, что в отношении них не была произведена уплата пошлин и налогов, то по местному закону они будут конфискованы в пользу государства и впоследствии окажутся утилизированы, либо реализованы на местных аукционах. 

Вот только в каком состоянии эти машины подойдут к потенциальным торгам пока сказать сложно. Жаркий и влажный климат Манилы негативным образом сказывается на их высококачественной покраске и карбоновых панелях.

Интерьер с его изысканной кожей и пеноматериалами чувствителен к влажности и длительному простою, не говоря уже о бортовой электронике, которая остается крайне восприимчивой к колебаниям температуры. 

Карбон-керамические тормоза и механические компоненты, предназначенные для регулярной эксплуатации, также не любят длительного простоя на открытом воздухе. 

Так что будущим владельцам как этого Ferrari LaFerrari, так и других дорогих машин, конфискованных у преступников на Филлипинах, точно придется раскошелиться на их дорогостоящую реставрацию.

Фото:Блогер @melo.chiii

