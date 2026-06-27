Mercedes-AMG G63 получил широкофюзеляжный обвес Urban Automotive стоимостью почти 4 миллиона рублей

Фото: Urban Automotive

Британская компания Urban Automotive показала новый комплект Wide Track для Mercedes-AMG G63 поколения W465. Масштабный аэродинамический пакет полностью переработан специально для новой версии внедорожника и включает более 40 элементов из сухого углеволокна. Стоимость полного комплекта достигает при пересчете на российскую валют почти 4 миллионов рублей

Urban Automotive считается одним из самых известных британских производителей премиальных аэродинамических обвесов. Ателье специализируется на доработке моделей Land Rover, Mercedes-Benz и других люксовых внедорожников, делая акцент на использовании карбона и сохранении заводского качества сборки.

Новый Wide Track Kit должен стать одним из самых успешных проектов Urban Automotive. В компании рассчитывают продать примерно в четыре раза больше комплектов по сравнению с аналогичным пакетом для предыдущего поколения G-Class.

Впервые новый обвес был представлен весной 2025 года. Первый Mercedes-AMG G63 с полным комплектом Wide Track По сравнению с аналогичным пакетом для предыдущего поколения W463A новый боди-кит оказался полностью переработан. Инженерам пришлось учитывать изменившееся расположение заводских камер и датчиков систем безопасности, поэтому большинство элементов создавались с нуля.

Фото: Urban Automotive

Основу пакета составляют более 40 деталей из сухого карбона. Из этого материала изготовлены передний бампер сложной составной конструкции, капот, расширители колесных арок и многие другие элементы кузова. Особое внимание производитель уделил качеству изготовления и точности подгонки деталей, благодаря чему они выглядят как заводские.

Передняя часть автомобиля получила новый карбоновый капот, фирменную решетку радиатора с оригинальной эмблемой Urban, а также переработанные противотуманные фары, дизайн которых перекликается с другими проектами британского ателье.

Фото: Urban Automotive

Изменения коснулись и кормы. Здесь появился новый раздвоенный спойлер с крупной надписью Urban, а также модернизированные светодиодные фонари.

Автомобиль также оснащен полностью нержавеющей выхлопной системой Milltek Sport с регулируемыми клапанами, занижающими пружинами iiD и 23-дюймовыми колесными дисками Vossen UV8, обутыми в шины Yokohama ADVAN Sport размерностью 305/35 R23.

Стоимость комплекта Wide Track начинается от 19 тысяч 200 фунтов стерлингов (примерно 2 миллиона рублей), тогда как полный пакет с максимальным количеством карбоновых деталей оценивается уже в 38 тысяч фунтов стерлингов (3,9-миллиона рублей). Выхлопная система Milltek Sport предлагается отдельно и стоит 2,5-тысячи фунтов стерлингов (порядка 260 тысяч рублей по нынешнему курсу валют).

Ранее мы рассказывали о не менее интересном тюнинг-проекте, который в отличие от этого опирается на японский внедорожник Suzuki Jimny. Эту модель удалось переделать в подобие Mercedes-AMG G63 от Brabus и даже выставить такой автомобиль на продажу в Дубае, где его оценили в 89 тысяч местных дирхамов (эквивалентно 1 миллиону 900 тысячам рублей).