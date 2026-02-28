ДомойАвтоновости сегодняBrabus за недорого: на продажу в Дубае выставили «Гелендваген», созданный из Suzuki...

Brabus за недорого: на продажу в Дубае выставили «Гелендваген», созданный из Suzuki Jimny

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
this tiny g wagen is not a mercedes yours for new toyota corolla money 3 1

Пока Mercedes готовит «мини-Гелендваген», специалисты гаражных мастерских делают подобные машины собственными руками.

Один из таких примеров – внедорожник, выставленный на продажу в Дубае. Машина выглядит как Mercedes-AMG G63 и щеголяет тюнингом от Brabus, но на самом деле представляет собой бюджетный рамный внедорожник Suzuki Jimny.

Тюнерам удалось настолько сильно преобразить вид «Джимни», что машина оказалась неузнаваемой в сравнении со своей простой версией. 

this tiny g wagen is not a mercedes yours for new toyota corolla money 266386 1 1
Suzuki Jimny, переделанный в Mercedes AMG G63 Brabus

Внедорожник обзавелся новым передним бампером и вентилируемым капотом, повторящими дизайн оригинального AMG G63 от Brabus. Боковые юбки и расширители колесных арок придали автомобилю особый вид, а задние фонари оказались скопированы с настоящего G-Class.

Держатель запасного колеса, прикрепленный к задней двери, украсили логотипом Brabus, а также добавили машине спойлер на крыше и колесные диски, повторяющие по дизайну оригинальные, устанавливаемые на «Гелик».

this tiny g wagen is not a mercedes yours for new toyota corolla money 4 1

Внутри этот эксклюзивный Suzuki Jimny отделан красной обивкой с логотипом Brabus на подголовниках, спинках сидений, рулевом колесе и, вероятно, других элементах.

На приборной панели можно увидеть вентиляционные отверстия в стиле Mercedes, а также потолок с рисунком в виде звездного неба и ряд других элементов.

гелик из джимни

Продавец утверждает, что автомобиль 2021 года выпуска оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 102 лошадиные силы, и что пробег машины равен 10 тысячам километров. Уникальный внедорожник находится в Дубае и продается там по цене в 89 тысяч дирхамов или 1,9-миллиона рублей. 

Фото:xenon.motors

