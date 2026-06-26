Представлен новый японский автодом Liberty52REi с необычной компоновкой и ценой от 15,9 миллиона иен

Фото: LAC Mobile

Компания LAC Mobile объявила о старте официальных продаж нового автодома Liberty52REi. Впервые эту модель показали в виде прототипа на выставке Japan Camping Car Show 2026, прошедшей в январе, где она вызвала большой интерес посетителей. Теперь кемпер поступил в серийное производство и доступен для заказа.

Серия Liberty52i считается флагманской в линейке LAC Mobile. Новый Liberty52REi представляет собой ее модификацию с иной компоновкой салона, в которой вход перенесли в заднюю часть кузова.

Главной особенностью нового автодома стала нестандартная организация внутреннего пространства. Входная дверь расположена сзади, а сразу за ней находится кухонный блок, установленный по ходу движения.

Фото: LAC Mobile

Благодаря такому решению инженерам удалось создать просторную U-образную обеденную зону, окружающую салон с трех сторон. При трансформации спинок сидений образуется большая кровать размером 1800×1860 мм. Вместе с дополнительным спальным местом общая вместимость кемпера достигает пяти взрослых человек.

Фото: LAC Mobile

Практичности добавляют водонепроницаемые напольные поддоны, уложенные от входной двери до кухни и многофункционального помещения. Такое решение облегчает уборку после отдыха на природе или поездок в дождливую погоду, а также удобно для владельцев домашних животных.

Для хранения вещей предусмотрена вместительная верхняя полка, а снаружи установлен выдвижной багажный отсек объемом около 132 литров, рассчитанный на груз массой до 100 килограммов.

Фото: LAC Mobile

Автодом получил модернизированную электрическую систему. Покупателям предложат три варианта вспомогательных аккумуляторов, при этом уже в базовое оснащение входят внешнее зарядное устройство, розетки переменного и постоянного тока, USB-разъемы, система зарядки от двигателя и солнечная панель мощностью 420 Вт.

В основе Liberty52REi лежит шасси Toyota Camroad с 3-литровым турбодизелем. Покупателям предложат версии с задним или полным приводом. Габариты автодома составляют 5230 мм в длину, 2070 мм в ширину и 2880 мм в высоту.

Базовая стоимость нового Liberty52REi составляет 15 миллионов 958 тысяч иен (примерно 7,4-миллиона рублей по актуальному курсу валют).

Между тем, накануне мы рассказывали о другом проекте автодома, построенного на том же самом шасси Toyota Camroad. 5-метровый кемпер, получивший название Enoshima, разработала японская фирма Direct Cars, предусмотрев в нем место для сна до семи человек.