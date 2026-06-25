На базе 5-метровой Toyota разработали небольшой автодом на 7 спальных мест

В Японии дебютировал новый автодом Enoshima, построенный на базе коммерческого шасси Toyota Camroad. Несмотря на сравнительно компактные размеры, кемпер способен разместить до семи человек на ночлег и предлагает полноценный набор оборудования для длительных путешествий.
Toyota Camroad считается одним из самых популярных шасси для компактных автодомов в Японии. Благодаря надежной конструкции, хорошей грузоподъемности и удобной компоновке именно эта платформа используется многими местными производителями домов на колесах.
Новый кемпер Enoshima, разработанный местной фирмой «Direct Cars», демонстрирует подход японских производителей к созданию максимально функциональных автодомов. Даже при относительно небольших размерах (около 5 метров) инженерам удалось разместить внутри полноценную жилую зону, рассчитанную сразу на несколько человек.
Одной из главных особенностей новинки стала большая подъемная задняя дверь. Она не только облегчает загрузку багажа, но и позволяет полностью открыть жилое пространство, обеспечивая хорошую вентиляцию и наполняя салон естественным светом.
Интерьер выполнен в светлых белых тонах с синими декоративными вставками. Такое оформление визуально увеличивает пространство и создает уютную атмосферу. Центральное место занимает большой диван в лаунж-стиле, на котором удобно отдыхать после длительной дороги.
Когда электрическая откидная кровать поднимается, открывается большой телевизор, хорошо просматриваемый практически из любой точки салона. Он оснащен HDMI-разъемом, поэтому владельцы смогут подключить игровую приставку, ноутбук или медиаплеер. Смотреть фильмы можно даже с задних двухъярусных кроватей или во время приготовления пищи.
Планировка жилого модуля продумана до мелочей. Рядом со входом расположена полка для обуви, напротив находится кухонный блок с мойкой, а над входной дверью установлена электрическая откидная кровать. Благодаря такому решению производителю удалось разместить сразу семь спальных мест без ущерба для свободного пространства.
Практичности добавляет вместительный багажный отсек под диванами. Через широкую заднюю дверь сюда можно легко загрузить крупногабаритное оборудование, включая доски для серфинга, каяки, складные велосипеды и туристическое снаряжение.
Кухонная зона оснащена холодильником объемом 85 литров, которого достаточно для хранения большого количества продуктов и напитков. Над ним установлена микроволновая печь, входящая в стандартную комплектацию, что позволяет готовить горячую пищу даже вдали от кемпингов.
Разработчики утверждают, что общая вместимость кемпера составляет 8 человек, но спальных мест в нем предусмотрено на 7 путешественников. Стоимость такого автодома в Японии составляет 10 миллионов 926 тысяч 200 иен. При пересчете на российскую валюту это около 5 миллионов 115 тысяч рублей по нынешнему курсу.
Совсем недавно мы подробно рассказывали о другом интересном проекте кемпера из Японии, в основе которого лежит еще более компактный грузовичок Suzuki Carry. Машина получила название FABULA и при скромной длине в 3,4-метра способна уместить внутри семью до четырех человек.