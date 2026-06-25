На базе 5-метровой Toyota разработали небольшой автодом на 7 спальных мест

Фото: Direct Cars

В Японии дебютировал новый автодом Enoshima, построенный на базе коммерческого шасси Toyota Camroad. Несмотря на сравнительно компактные размеры, кемпер способен разместить до семи человек на ночлег и предлагает полноценный набор оборудования для длительных путешествий.

Toyota Camroad считается одним из самых популярных шасси для компактных автодомов в Японии. Благодаря надежной конструкции, хорошей грузоподъемности и удобной компоновке именно эта платформа используется многими местными производителями домов на колесах.

Новый кемпер Enoshima, разработанный местной фирмой «Direct Cars», демонстрирует подход японских производителей к созданию максимально функциональных автодомов. Даже при относительно небольших размерах (около 5 метров) инженерам удалось разместить внутри полноценную жилую зону, рассчитанную сразу на несколько человек.

Фото: Direct Cars

Одной из главных особенностей новинки стала большая подъемная задняя дверь. Она не только облегчает загрузку багажа, но и позволяет полностью открыть жилое пространство, обеспечивая хорошую вентиляцию и наполняя салон естественным светом.

Интерьер выполнен в светлых белых тонах с синими декоративными вставками. Такое оформление визуально увеличивает пространство и создает уютную атмосферу. Центральное место занимает большой диван в лаунж-стиле, на котором удобно отдыхать после длительной дороги.

Когда электрическая откидная кровать поднимается, открывается большой телевизор, хорошо просматриваемый практически из любой точки салона. Он оснащен HDMI-разъемом, поэтому владельцы смогут подключить игровую приставку, ноутбук или медиаплеер. Смотреть фильмы можно даже с задних двухъярусных кроватей или во время приготовления пищи.

Планировка жилого модуля продумана до мелочей. Рядом со входом расположена полка для обуви, напротив находится кухонный блок с мойкой, а над входной дверью установлена электрическая откидная кровать. Благодаря такому решению производителю удалось разместить сразу семь спальных мест без ущерба для свободного пространства.

Фото: Direct Cars

Практичности добавляет вместительный багажный отсек под диванами. Через широкую заднюю дверь сюда можно легко загрузить крупногабаритное оборудование, включая доски для серфинга, каяки, складные велосипеды и туристическое снаряжение.

Кухонная зона оснащена холодильником объемом 85 литров, которого достаточно для хранения большого количества продуктов и напитков. Над ним установлена микроволновая печь, входящая в стандартную комплектацию, что позволяет готовить горячую пищу даже вдали от кемпингов.

Разработчики утверждают, что общая вместимость кемпера составляет 8 человек, но спальных мест в нем предусмотрено на 7 путешественников. Стоимость такого автодома в Японии составляет 10 миллионов 926 тысяч 200 иен. При пересчете на российскую валюту это около 5 миллионов 115 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Совсем недавно мы подробно рассказывали о другом интересном проекте кемпера из Японии, в основе которого лежит еще более компактный грузовичок Suzuki Carry. Машина получила название FABULA и при скромной длине в 3,4-метра способна уместить внутри семью до четырех человек.