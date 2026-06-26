Honda готовит последнее крупное обновление нынешнего Fit

Рендер: Carview

Компания Honda готовится представить масштабное обновление нынешнего поколения Fit. По информации японских СМИ и дилеров марки, официальная премьера модернизированной модели состоится уже в начале июля 2026 года. Отдельные местные автосалоны уже начали принимать предварительные заказы, а первые поставки автомобилей ожидаются осенью.

Четвертое поколение Honda Fit дебютировало в 2020 году. Модель получила просторный салон, высокую практичность и отличную обзорность, однако со временем начала уступать конкурентам по уровню оснащения и привлекательности дизайна.

Fit остается одним из самых важных компактных автомобилей Honda. Несмотря на снижение продаж в Японии, модель по-прежнему играет ключевую роль в сегменте городских автомобилей, а предстоящее обновление должно поддержать интерес покупателей до появления полностью нового поколения.

Главным изменением станет пересмотр линейки комплектаций. Вместо прежних Basic, Home, Luxe, Crosstar и RS покупателям предложат четыре исполнения: X, Z, Crosstar и RS. При этом комплектация Luxe исчезнет, Basic сменит название на X, а Home будет переименована в Z.

Линейка силовых агрегатов останется прежней. Покупателям по-прежнему предложат 1,5-литровый бензиновый двигатель и гибридную систему e с двумя электромоторами. Однако после рестайлинга версии Crosstar и RS будут доступны исключительно в гибридном исполнении.

Рендер: Carview

Одной из главных новинок станет комплектация Z, пришедшая на смену Home. Она получит более спортивное оформление передней части с новой решеткой радиатора и переработанным бампером, благодаря чему Fit станет выглядеть заметно динамичнее.

Кроме того, Honda расширит список стандартного оборудования. Подогрев передних сидений и рулевого колеса, которые раньше были доступны только в дорогой комплектации Luxe, появятся и в более доступных версиях, включая Z.

На японском рынке Honda Fit сегодня сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны Toyota Yaris и Nissan Note. Именно поэтому компания решила сделать ставку не только на улучшение оснащения, но и на более выразительный дизайн, который должен привлечь новых покупателей. Полноценные продажи рестайлингового хэтчбека в Японии должны стартовать уже осенью 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, как Honda Fit может поменяться с переходом в новое поколение, дебют которого ждут, по слухам, уже в 2027 году.