Honda Fit следующей генерации показан в футуристичном виде

Рендер: google.com

Действующая генерация хэтчбека Honda Fit предлагается с 2019 года. На китайском и японском рынках машина продается под своим классическим именем, но на европейском рынке автомобиль зовется Jazz. Недавно «Хонда» обновила «Фит», но только для китайского рынка, где эта модель собирается локально (на совместном заводе GAC).

Вскоре этот хэтчбек может пройти через еще одну модернизацию для рынков Японии и Европы, но, скорее всего, в Honda пойдут по другому пути, сразу подготовив следующее поколение этого хэтчбека.

Ожидается, что новое поколение Fit дебютирует в 2027 году и сильно изменится не только внешне, но и технически.

Судя по свежим рендерам, опубликованным в открытом доступе, машина может примерить совершенно новое оформление «передка», черпающее вдохновение в дизайне возрожденного Honda Prelude.

5-дверка должна получить новые С-образные светодиодные дневные ходовые огни, многоуровневую радиаторную решетку, лаконичные бамперы, боковины с новыми выштамповками и «парящую» крышу (визуальное решение с затемнением задних стоек).

Хэтчбек незначительно увеличится в размерах и прибавит в длине колесной базы, что даст возможность расширить пространство для заднего ряда.

Рендер: google.com

Интерьерные изыски машины сейчас засекречены. Изображений салона нового Honda Fit нет даже в виде спекулятивных рендеров. Впрочем, если провести параллель с другими свежими моделями компании, реформенный хэтчбек может получить цифровую комбинацию приборов диагональю 11,4-дюйма, а также мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и искусственного интеллекта.

С точки зрения агрегатной стороны, знаменитая 5-дверка Honda может удивить наличием гибридной системы последнего поколения e:HEV, которая питается от 1,5-литрового ДВС. Сам мотор непосредственно не крутит колеса, а работает в качестве генератора. Максимальная отдача такой силовой установки может составить примерно 135 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии могут предложить коробку передач с технологией S+Shift, ранее появившейся в возрожденном спорткупе Prelude. Она имитирует спортивные переключения и позволяет водителю чувствовать себя за рулем как в гоночной машине.

За счет использования новых технологий средний расход топлива модели должен сократиться на колоссальные 40 процентов. Японские инсайдеры подсчитали, что в среднем Fit следующей генерации будет расходовать на преодоление каждых 100 километров в смешанном цикле всего около 3 литров бензина.

Тем временем в Японии как горячие пирожки раскупают другой небольшой хэтчбек Honda – новый Super-One. В начале месяца мы подробно рассказывали о том, что очередь на такие электрические пятидверки на родине растянулась на 6 месяцев.