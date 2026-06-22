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На базе Suzuki Carry создали компактный автодом для семей из 4 человек

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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В интернете показали недорогой японский кемпер FABULA с полноценным жилым модулем

На базе Suzuki Carry создали компактный автодом для семей из 4 человек
Фото: CoastLine

Японская компания CoastLine представила компактный автодом FABULA, построенный на базе легкого грузовика Suzuki Carry еще в прошлом году, но интерес к этой модели проявился только сейчас, когда эта она «завирусилась» в интернете. 

Обзоры на кемпер начали появляться в соцсетях и вызвали позитивную реакцию среди пользователей многих стран. Во многом это обусловлено тем, что, несмотря на скромные габариты, этот мини-дом на колесах способен разместить до четырех человек и предлагает все необходимое для путешествий. Стоимость такого кемпера в Японии составляет около 4,6 миллиона иен (примерно 2,1-миллиона рублей по сегодняшнему курсу).

Сегмент компактных автодомов продолжает активно расти в Японии, где большие кемперы зачастую оказываются неудобными из-за узких дорог и ограниченного количества парковочных мест.

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Грузовичок Suzuki Carry, легший в основу этого автодома, выпускается с начала 1960-х годов и считается одним из самых популярных кей-траков Японии.

Благодаря компактным размерам, надежности и низкой стоимости эксплуатации эта модель давно стала популярной основой для различных коммерческих и туристических проектов. Его длина составляет 3395 мм, ширина – 1475 мм, а высота достигает 1765 мм. Колесная база равна 1905 мм.

На базе Suzuki Carry создали компактный автодом для семей из 4 человек
Фото: CoastLine

После переоборудования машина получила жилой модуль с характерной надстройкой над кабиной. Именно благодаря ей внутри удалось организовать дополнительное пространство для отдыха и сна.

На базе Suzuki Carry создали компактный автодом для семей из 4 человек
Фото: CoastLine

Снаружи автодом оснащен внешней электрической розеткой, наружным душем и выдвижным отсеком для хранения вещей в кормовой части.

Несмотря на компактные размеры, салон оказался весьма функциональным. Передние сиденья можно использовать для установки детских кресел, а трансформируемая мебель позволяет быстро превратить жилую зону в полноценное спальное место.

На базе Suzuki Carry создали компактный автодом для семей из 4 человек
Фото: CoastLine

Кроме того, внутри предусмотрены компактная раковина и рабочая поверхность для приготовления пищи.

Общая вместимость FABULA составляет четыре человека. При этом спальные места рассчитаны на двух взрослых и двух детей, что делает автомобиль подходящим вариантом для семейных путешествий.

Техническая часть осталась стандартной для Suzuki Carry. Кей-грузовик оснащается 660-кубовым трехцилиндровым двигателем мощностью 50 лошадиных сил. В зависимости от версии мотор работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-ступенчатым автоматом.

Покупателям также доступны как заднеприводные, так и полноприводные модификации.

Единственным недостатком кемпера FABULA, на который обращают внимание пользователи, активно комментирующие посты с фотографиями этого автодома, является отсутствие санузла. Причем у машины нет ни душа, но унитаза, что создаст определенные неудобства для путешественников во время длительных переездов.

Ранее мы рассказывали о Mystic Anseie – другом новом японском компактном автодоме, который выполнили в ретро-американском стиле и построили на платформе грузовичка Toyota Camroad.

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