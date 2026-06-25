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Владельцам Toyota RAV4 пятого поколения предложили внедорожный пакет обновлений

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Toyota выпустила пакет заводских доработок для прошлого поколения RAV4

Владельцам Toyota RAV4 пятого поколения предложили внедорожный пакет обновлений
Фото: Kinto Factory

Несмотря на недавнюю премьеру совершенно нового Toyota RAV4 шестого поколения, японский автопроизводитель не забыл о владельцах кроссоверов предыдущей генерации. Компания представила новый пакет модернизации для RAV4 пятого поколения, который можно установить через фирменный сервис Kinto Factory.

Toyota RAV4 пятого поколения выпускался с 2019 по 2025 год и стал одной из самых успешных моделей японского бренда. Даже после выхода новой генерации компания продолжает поддерживать владельцев прежней версии, предлагая официальные программы модернизации.

Владельцам Toyota RAV4 пятого поколения предложили внедорожный пакет обновлений
Фото: Kinto Factory

Сервис Kinto Factory позволяет владельцам автомобилей Toyota и Lexus обновлять свои машины уже после покупки. Компания предлагает не только новые элементы экстерьера и интерьера, но и доработки подвески, а также различные варианты персонализации.

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Владельцам Toyota RAV4 пятого поколения предложили внедорожный пакет обновлений
Фото: Kinto Factory

Одной из главных новинок списка доработок для «пятого» RAV4 стал комплект декоративных накладок на передние и задние колесные арки. Они выполнены в фирменном матовом покрытии Gori Gori Black, которое отличается высокой устойчивостью к царапинам и мелким повреждениям.

По замыслу дизайнеров, такие элементы делают внешний вид кроссовера более брутальным и приближенным к внедорожникам. Стоимость комплекта составляет 108 тысяч иен (50 тысяч рублей).

Владельцам Toyota RAV4 пятого поколения предложили внедорожный пакет обновлений
Фото: Kinto Factory

Для тех, кто регулярно съезжает с асфальта, подготовили и более серьезное обновление. Kinto Factory разработала комплект подвески с новыми пружинами, позволяющий увеличить дорожный просвет автомобиля сразу на 50 мм.

Помимо улучшения геометрической проходимости, такая модернизация помогает снизить тряску кузова при движении по разбитым дорогам и сделать поездки по бездорожью более комфортными. Цена комплекта составляет 181 тысячу иен (84 тысячи рублей).

На этом программа обновлений не закончится. Уже в конце июля Kinto Factory планирует вывести на рынок дополнительные элементы экстерьера с тем же матовым покрытием Gori Gori Black. В их число войдут новая решетка радиатора, передний бампер, боковые накладки и корпуса наружных зеркал. Все эти детали позволят владельцам полностью изменить внешний вид своего RAV4, сделав его заметно более агрессивным.

Пока программа модернизации доступна только для японского рынка. О планах по распространению фирменных комплектов Kinto Factory в других странах Toyota пока не сообщала.

Кстати, недавно выяснилось, что новому поколению другой популярной модели Toyota – пикапу Hilux – добавили комплект доработок GR Parts, который придал этой машине чуть большую брутальность.

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