Владельцам Toyota RAV4 пятого поколения предложили внедорожный пакет обновлений

Фото: Kinto Factory

Несмотря на недавнюю премьеру совершенно нового Toyota RAV4 шестого поколения, японский автопроизводитель не забыл о владельцах кроссоверов предыдущей генерации. Компания представила новый пакет модернизации для RAV4 пятого поколения, который можно установить через фирменный сервис Kinto Factory.

Toyota RAV4 пятого поколения выпускался с 2019 по 2025 год и стал одной из самых успешных моделей японского бренда. Даже после выхода новой генерации компания продолжает поддерживать владельцев прежней версии, предлагая официальные программы модернизации.

Фото: Kinto Factory

Сервис Kinto Factory позволяет владельцам автомобилей Toyota и Lexus обновлять свои машины уже после покупки. Компания предлагает не только новые элементы экстерьера и интерьера, но и доработки подвески, а также различные варианты персонализации.

Фото: Kinto Factory

Одной из главных новинок списка доработок для «пятого» RAV4 стал комплект декоративных накладок на передние и задние колесные арки. Они выполнены в фирменном матовом покрытии Gori Gori Black, которое отличается высокой устойчивостью к царапинам и мелким повреждениям.

По замыслу дизайнеров, такие элементы делают внешний вид кроссовера более брутальным и приближенным к внедорожникам. Стоимость комплекта составляет 108 тысяч иен (50 тысяч рублей).

Фото: Kinto Factory

Для тех, кто регулярно съезжает с асфальта, подготовили и более серьезное обновление. Kinto Factory разработала комплект подвески с новыми пружинами, позволяющий увеличить дорожный просвет автомобиля сразу на 50 мм.

Помимо улучшения геометрической проходимости, такая модернизация помогает снизить тряску кузова при движении по разбитым дорогам и сделать поездки по бездорожью более комфортными. Цена комплекта составляет 181 тысячу иен (84 тысячи рублей).

На этом программа обновлений не закончится. Уже в конце июля Kinto Factory планирует вывести на рынок дополнительные элементы экстерьера с тем же матовым покрытием Gori Gori Black. В их число войдут новая решетка радиатора, передний бампер, боковые накладки и корпуса наружных зеркал. Все эти детали позволят владельцам полностью изменить внешний вид своего RAV4, сделав его заметно более агрессивным.

Пока программа модернизации доступна только для японского рынка. О планах по распространению фирменных комплектов Kinto Factory в других странах Toyota пока не сообщала.

Кстати, недавно выяснилось, что новому поколению другой популярной модели Toyota – пикапу Hilux – добавили комплект доработок GR Parts, который придал этой машине чуть большую брутальность.