Новому Toyota Hilux добавили брутальности за счет комплекта GR-Parts

Изображение: Toyota

Hilux остается одним из самых продаваемых пикапов Toyota на планете. Машина появилась на свет в далеком 1968 году и с тех пор успела добраться до девятого поколения, представленного осенью 2025 года.

Сегодня такие «Хайлаксы» продаются на многих мировых рынках. Более того, их можно в небольшом количестве найти в объявлениях на популярных площадках даже в России. В конце прошлого года мы публиковали рендеры GR-версии этой модели, созданные цифровым художником «Theottle».

Тогда ходили слухи, что этот комплект доработок будет включать в себя не только визуальные перемены, но и модернизированную подвеску и форсированный мотор. С тех пор прошло больше полугода, и Toyota показала GR-комплект для нового Hilux, который оказался значительно проще, чем считалось ранее.

Двигатель машины остался прежним – это 2,8-литровый дизельный мотор 1GD-FTV мощностью 204 лошадиные силы, сочетающийся с 6-скоростным «автоматом» и системой полного привода.

В линейку GR-Parts, которые стали доступны для нового Toyota Hilux, вошли решетка радиатора, отличающаяся трапециевидным дизайном и глянцевой отделкой, боковые солнцезащитные «ветровики», красные брызговики, специальные пороги и особый спортивный выхлоп.

Изображение: Toyota

Определенные изменения в подвеску машины все-таки были внесены. Так, к примеру, новому Hilux в GR-обвесе будут доступны демпферы, которые повышают устойчивость машины на больших скоростях, а также способствуют снижению вибраций и шума кузова. А за счет стабилизаторов дверей жесткость кузова на скручивание заметно увеличивается.

Как и прежде, весь комплект GR-Parts можно будет приобрести как в сборе, так и по отдельности. Цены на него уже объявлены.

Так, к примеру, за решетку радиатора нужно будет заплатить 67 тысяч 100 иен (около 30 тысяч рублей), за боковые ветровики – 55 тысяч иен (25 тысяч рублей), выхлопная система обойдется в 140 тысяч 800 иен (примерно 64 тысячи рублей), брызговики – 40 тысяч 700 иен (18,5 тысяч рублей), 110 тысяч иен за комплект демпферов подвески (около 50 тысяч рублей), а стабилизаторы дверей – 33 тысячи иен (15 тысяч рублей).