Дизайн нового поколения Kia Sportage (NQ6) показали на рендерах до официальной премьеры

Рендер: NYMammoth

Kia готовится сменить поколение одного из самых популярных своих кроссоверов – Sportage. Эта модель может перебраться в следующую генерацию (NQ6) уже в ближайшие годы. А пока об этом проекте постепенно раскрываются новые подробности.

Kia Sportage является одной из самых успешных моделей корейской марки. Автомобиль выпускается с 1993 года и за это время разошелся по миру миллионными тиражами. Нынешнее поколение стало одним из самых продаваемых представителей сегмента SUV как на домашнем рынке Южной Кореи, так и в Европе и Северной Америке.

Для Kia Sportage остается одним из ключевых автомобилей в глобальной линейке. Именно поэтому смена поколения традиционно сопровождается внедрением новых дизайнерских решений, технологий и силовых установок, которые затем появляются и на других моделях марки.

Рендер: NYMammoth

Как видно на неофициальных рендерах кроссовера шестого поколения, созданных корейской дизайн-студией «NYMammoth» на основе фотографий прототипов, новый «Спортейдж» ждет кардинальный пересмотр внешнего облика.

Машина избавится от прежней светотехники, на смену которой придет совершенно новая архитектура с замысловатыми дневными ходовыми огнями Star Map в стиле кроссовера EV9 и другими кластерами основной светотехники.

Решетка радиатора получит многоуровневую конструкцию, бампер обзаведется декоративными накладками, а боковины кузова будут выглядеть более строго, как в старшем вседорожнике Telluride второго поколения.

Рендер: NYMammoth

Крупные изменения почти наверняка ждут внутреннее убранство машины, но какими они окажутся информации пока нет. Скорее всего, дизайнеры Kia пересмотрят архитектуру передней панели, рулевого колеса, дверных карт и сидений, а в качестве «мультимедийки» будут использовать новейшую информационно-развлекательную систему Hyundai Pleos Connect.

Что касается техники, то новый Sportage, вероятнее всего, сохранит бензиновые, гибридные и подключаемые гибридные версии. Одновременно Kia может увеличить долю электрифицированных модификаций в гамме, учитывая глобальную стратегию бренда по переходу на экологичные силовые установки.

Когда состоится официальная премьера шестой генерации Sportage, информации пока нет. Впрочем, скорее всего, ждать ее осталось недолго (год – максимум два). Большинство ключевых конкурентов этой модели (к примеру, Mazda CX-5 и Toyota RAV4) уже успели пережить смену поколения, поэтому тянуть с запуском модернизированной версии своего бестселлера Kia нет никакого смысла.

Между тем, недавно эта же дизайн-студия демонстрировала потенциальный внешний облик другой ключевой для Kia модели, которая переживет смену генерации в ближайшие годы – минивэна Carnival. Ожидается, что этот популярный кроссвэн дебютирует в новом виде уже в следующем году.