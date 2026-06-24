Дизайн нового поколения Kia Sportage (NQ6) показали на рендерах до официальной премьеры

Kia готовится сменить поколение одного из самых популярных своих кроссоверов – Sportage. Эта модель может перебраться в следующую генерацию (NQ6) уже в ближайшие годы. А пока об этом проекте постепенно раскрываются новые подробности.
Kia Sportage является одной из самых успешных моделей корейской марки. Автомобиль выпускается с 1993 года и за это время разошелся по миру миллионными тиражами. Нынешнее поколение стало одним из самых продаваемых представителей сегмента SUV как на домашнем рынке Южной Кореи, так и в Европе и Северной Америке.
Для Kia Sportage остается одним из ключевых автомобилей в глобальной линейке. Именно поэтому смена поколения традиционно сопровождается внедрением новых дизайнерских решений, технологий и силовых установок, которые затем появляются и на других моделях марки.
Как видно на неофициальных рендерах кроссовера шестого поколения, созданных корейской дизайн-студией «NYMammoth» на основе фотографий прототипов, новый «Спортейдж» ждет кардинальный пересмотр внешнего облика.
Машина избавится от прежней светотехники, на смену которой придет совершенно новая архитектура с замысловатыми дневными ходовыми огнями Star Map в стиле кроссовера EV9 и другими кластерами основной светотехники.
Решетка радиатора получит многоуровневую конструкцию, бампер обзаведется декоративными накладками, а боковины кузова будут выглядеть более строго, как в старшем вседорожнике Telluride второго поколения.
Крупные изменения почти наверняка ждут внутреннее убранство машины, но какими они окажутся информации пока нет. Скорее всего, дизайнеры Kia пересмотрят архитектуру передней панели, рулевого колеса, дверных карт и сидений, а в качестве «мультимедийки» будут использовать новейшую информационно-развлекательную систему Hyundai Pleos Connect.
Что касается техники, то новый Sportage, вероятнее всего, сохранит бензиновые, гибридные и подключаемые гибридные версии. Одновременно Kia может увеличить долю электрифицированных модификаций в гамме, учитывая глобальную стратегию бренда по переходу на экологичные силовые установки.
Когда состоится официальная премьера шестой генерации Sportage, информации пока нет. Впрочем, скорее всего, ждать ее осталось недолго (год – максимум два). Большинство ключевых конкурентов этой модели (к примеру, Mazda CX-5 и Toyota RAV4) уже успели пережить смену поколения, поэтому тянуть с запуском модернизированной версии своего бестселлера Kia нет никакого смысла.
Между тем, недавно эта же дизайн-студия демонстрировала потенциальный внешний облик другой ключевой для Kia модели, которая переживет смену генерации в ближайшие годы – минивэна Carnival. Ожидается, что этот популярный кроссвэн дебютирует в новом виде уже в следующем году.