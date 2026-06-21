Kia Carnival следующего поколения показали на первых концепт-артах

Рендер: NYMammoth

Компания Kia продолжает подготовку к смене поколения своего флагманского кроссовера Telluride. Пока корейский автопроизводитель не раскрывает официальных подробностей о будущей модели, однако независимые дизайнеры уже представили первые концепт-арты, демонстрирующие потенциальный облик этой новинки.

Рендеры основаны на актуальном фирменном стиле Kia и, в частности, на внешнем виде ее флагманского вседорожника Telluride, недавно перешедшего во второе по счету поколение.

Kia Carnival дебютировал в актуальном поколении в 2020 году и быстро стал одной из самых успешных моделей бренда на родине. Впрочем, согласно аналитике «Focus2Move», за прошлый год кроссвэн откатился в Южной Корее со второй строчки на седьмую по объему продаж, пропустив вперед не только Kia Sorento, но и Tesla Model Y, Hyundai Grandeur, Hyundai Sonata, Kia Sportage и Hyundai Avante. Исправить ситуацию должна плановая смена генерации машины, намеченная на ближайшие годы.

Рендер: NYMammoth

На независимых концепт-артах новый Kia Carnival показали с нескольких ракурсов. Судя по ним, машина примерит смелый, премиальный дизайн в кроссоверном стиле с мощным задним профилем, утопленными дверными ручками, «парящей» крышей и элементами задней светотехники, вдохновленной фонарями большого «паркетника» Kia Telluride второй генерации.

Рендер: NYMammoth

Впрочем, пока речь идет исключительно о дизайнерских фантазиях, а сама Kia не раскрывала никаких подробностей о следующем поколении Carnival. Поэтому опубликованные изображения можно рассматривать лишь как одну из возможных интерпретаций дизайна будущего минивэна.

О технической стороне машины пока также можно лишь догадываться. Учитывая техническое родство «Карнивала» и Kia Sorento можно предположить, что минивэн унаследует агрегатную линейку у своего соплатформенника, который также сейчас готовится к крупной модернизации. Однако и о нем на данный момент нет никаких подтвержденных сведений. Скорее всего, как кроссоверу, так и минивэну на его базе будет положена гибридная силовая установка, построенная вокруг 2,5-литрового бензинового двигателя.

Справить премьеру новый «Карнивал» может уже в 2027 году.