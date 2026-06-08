Культовые золотистые колеса Subaru Impreza WRC изначально должны были быть темно-серыми

Фото: Subaru

Знаменитые автомобили часто ассоциируются с определенным цветовым сочетанием. К примеру, Subaru Impreza навсегда засела в головах поклонников этой модели в своем раллийном глубоком синем цвете с золотистыми колесными дисками.

Можно было предположить, что такой цвет, не сочетающийся с кузовом, был изначально задуман компанией, но недавно выяснилось, что это произошло случайно.

Президент компании Prodrive Дэвид Ричардс, сыгравший решающую роль в превращении Subaru в легенду ралли, дал интервью ведущим подкаста «The Intercooler», где впервые поделился подробностями на тему выбора цветовой палитры для легендарных раллийных Impreza WRC.

Речь, разумеется, не могла не зайти о колесных дисках золотистого цвета. И, по словам Ричардса, они оказались на «Импрезе» совершенно случайно.

Фото: Subaru

Оказалось, что к презентации машины в 1997 году в Монте-Карло поставщик колесных дисков – компания Speedline – прислала им колеса не того цвета. Они должны были быть темно-серыми, а дизайнер автомобиля Питер Стивенс, как утверждается, был в ужасе, когда увидел их цвет вживую.

После того как Subaru одержала в этой ливрее победу в первой гонке, глава Prodrive подошел к президенту Subaru, чтобы извиниться за не тот цвет колес, который не соответствовал плану, и предложил отправить их на покраску, но получил отказ.

К тому времени «Субару» провела всю рекламную кампанию и уже не могла и не хотела вносить изменения в цветовое оформление раллийной «Импрезы». Именно так золотистые колеса стали визитной карточкой японского автопроизводителя.

В том сезоне (1997 года) Subaru Impreza одержала 8 побед на 14 этапах, оторвавшись от конкурентов в Кубке конструкторов настолько, что завоевала титул досрочно. Несмотря на это, в личном зачете чемпионство отпраздновал Томми Мякинен, выступавший на Mitsubishi Lancer. Чтобы догнать его, Колину Макрею, выступавшему за Subaru, не хватило всего одного зачетного балла.