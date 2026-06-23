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Honda готовит масштабную модернизацию Accord: седан может измениться до неузнаваемости

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
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Honda серьезно обновит Accord к его 50-летнему юбилею

Honda готовит масштабную модернизацию Accord: седан может измениться до неузнаваемости
Рендер: Carview

Компания Honda готовит крупное обновление для седана Accord. По предварительной информации, рестайлинговая версия нынешнего одиннадцатого поколения появится во второй половине 2027 года и получит настолько серьезные изменения, что ее будет сложно отличить от совершенно новой модели.

Обновление совпадет со знаковым событием для модели – в 2026 году Honda Accord исполнится 50 лет с момента дебюта первого поколения.

Honda Accord появился в 1976 году и за полвека стал одной из самых успешных моделей японского бренда. За это время автомобиль разошелся миллионными тиражами по всему миру и закрепился в статусе одного из эталонов сегмента среднеразмерных седанов.

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Несмотря на популярность кроссоверов, Accord остается одним из ключевых автомобилей Honda, особенно на североамериканском рынке. Именно эта модель долгие годы служила визитной карточкой марки в сегменте семейных седанов и продолжает приносить компании стабильные продажи.

По словам главы отдела планирования продукции American Honda Гэри Робинсона, обновленный Accord получит «довольно значительные изменения». Ожидается, что седан откажется от сдержанного дизайна нынешней версии и станет заметно более эффектным внешне.

Honda готовит масштабную модернизацию Accord: седан может измениться до неузнаваемости
Рендер: Carview

Источником вдохновения для дизайнеров может послужить концептуальный гибридный лифтбэк Honda, представленный компанией в середине мая этого года. Предполагается, что автомобиль обзаведется более узкой светодиодной оптикой, новой решеткой радиатора и переработанными задними фонарями (как на независимом рендере выше).

Изменения затронут и интерьер. По слухам, внутри появится увеличенный экран мультимедийной системы, а также обновленные цифровые интерфейсы и новые материалы отделки.

В Honda отмечают, что сегодняшние покупатели седанов чаще всего выбирают такие автомобили осознанно и ценят спортивный характер. Поэтому не исключено появление системы виртуального переключения передач S+ Shift, дебютировавшей на новом Honda Prelude.

Что касается техники, серьезных изменений пока не ожидается. По данным японских СМИ, обновленный Accord сохранит существующие силовые установки, а вероятность возвращения версии с двигателем V6 считается минимальной.

Вместо этого Honda делает ставку на развитие гибридных технологий. Компания уже работает над гибридной системой нового поколения и электрическим полным приводом, которые должны обеспечить снижение производственных затрат примерно на 30 процентов и улучшить топливную экономичность на 10 процентов.

Сегодня мы также рассказывали о том, что Honda может остановить продажи своего некогда популярного минивэна Odyssey на родине из-за падения спроса, продолжающегося с момента переезда этой модели из Японии на конвейер завода в Китае.

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