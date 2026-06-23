Honda готовит масштабную модернизацию Accord: седан может измениться до неузнаваемости

Рендер: Carview

Компания Honda готовит крупное обновление для седана Accord. По предварительной информации, рестайлинговая версия нынешнего одиннадцатого поколения появится во второй половине 2027 года и получит настолько серьезные изменения, что ее будет сложно отличить от совершенно новой модели.

Обновление совпадет со знаковым событием для модели – в 2026 году Honda Accord исполнится 50 лет с момента дебюта первого поколения.

Honda Accord появился в 1976 году и за полвека стал одной из самых успешных моделей японского бренда. За это время автомобиль разошелся миллионными тиражами по всему миру и закрепился в статусе одного из эталонов сегмента среднеразмерных седанов.

Несмотря на популярность кроссоверов, Accord остается одним из ключевых автомобилей Honda, особенно на североамериканском рынке. Именно эта модель долгие годы служила визитной карточкой марки в сегменте семейных седанов и продолжает приносить компании стабильные продажи.

По словам главы отдела планирования продукции American Honda Гэри Робинсона, обновленный Accord получит «довольно значительные изменения». Ожидается, что седан откажется от сдержанного дизайна нынешней версии и станет заметно более эффектным внешне.

Рендер: Carview

Источником вдохновения для дизайнеров может послужить концептуальный гибридный лифтбэк Honda, представленный компанией в середине мая этого года. Предполагается, что автомобиль обзаведется более узкой светодиодной оптикой, новой решеткой радиатора и переработанными задними фонарями (как на независимом рендере выше).

Изменения затронут и интерьер. По слухам, внутри появится увеличенный экран мультимедийной системы, а также обновленные цифровые интерфейсы и новые материалы отделки.

В Honda отмечают, что сегодняшние покупатели седанов чаще всего выбирают такие автомобили осознанно и ценят спортивный характер. Поэтому не исключено появление системы виртуального переключения передач S+ Shift, дебютировавшей на новом Honda Prelude.

Что касается техники, серьезных изменений пока не ожидается. По данным японских СМИ, обновленный Accord сохранит существующие силовые установки, а вероятность возвращения версии с двигателем V6 считается минимальной.

Вместо этого Honda делает ставку на развитие гибридных технологий. Компания уже работает над гибридной системой нового поколения и электрическим полным приводом, которые должны обеспечить снижение производственных затрат примерно на 30 процентов и улучшить топливную экономичность на 10 процентов.

Сегодня мы также рассказывали о том, что Honda может остановить продажи своего некогда популярного минивэна Odyssey на родине из-за падения спроса, продолжающегося с момента переезда этой модели из Японии на конвейер завода в Китае.