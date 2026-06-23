Honda может лишить Японию минивэна Odyssey

Фото: Honda

Компания Honda готовится завершить историю своего знаменитого минивэна Odyssey. По данным японских СМИ, продажи модели на домашнем рынке прекратятся к марту 2027 года. Причиной такого решения называют стремительное падение спроса и необходимость оптимизации производственной программы бренда.

Для японского автопрома это станет завершением эпохи, ведь Odyssey долгое время считался одним из самых успешных семейных автомобилей страны.

Honda Odyssey дебютировал в 1994 году и быстро стал настоящим бестселлером на японском рынке. Благодаря низкому полу, удобной посадке и просторному салону модель фактически задала новые стандарты для семейных минивэнов. За более чем 30 лет совокупные продажи Odyssey достигли 1,25 миллиона автомобилей.

Odyssey долгое время оставался одной из ключевых моделей Honda на домашнем рынке. Именно этот минивэн помог компании закрепиться в сегменте семейных автомобилей и стал одной из самых узнаваемых моделей бренда в Японии.

Фото: Honda

Пик популярности Odyssey пришелся на середину 1990-х годов. Только в 1995 году продажи модели в Японии превысили 125 тысяч экземпляров. Однако с тех пор ситуация кардинально изменилась. В 2025 году японские дилеры реализовали лишь около 8 тысяч таких автомобилей, что составляет менее 10 процентов от исторического максимума.

Для сравнения, Toyota Alphard, который сегодня считается одним из главных игроков сегмента, за тот же период разошелся тиражом около 90 тысяч машин.

Дополнительным фактором стало изменение производственной схемы. До 2021 года Odyssey выпускался непосредственно в Японии, однако затем производство было остановлено. В 2023 году модель вернулась на рынок, но уже в качестве импортируемого автомобиля китайской сборки. После этого продажи продолжили снижаться.

Сейчас Honda активно пересматривает свою деятельность в Китае. Если ранее производственные мощности местных предприятий компании достигали 1,2 миллиона автомобилей в год, то к 2025 году этот показатель сократился примерно до 630 тысяч машин. В рамках реструктуризации бренд уже объявил о временной остановке части заводов.

Фото: Honda

На японском рынке Odyssey предлагается с гибридной силовой установкой на базе 2-литрового бензинового двигателя. Минивэн доступен с трехрядным семиместным салоном, а заявленный средний расход топлива составляет 5-литров на 100 км.

После ухода Odyssey компания Honda намерена сосредоточиться на сегменте кроссоверов. По предварительным данным, место минивэна в линейке может занять новый крупный SUV с трехрядным салоном, который сейчас находится в разработке. Не исключено, что им окажется новый кроссовер Avancier, о котором мы подробно рассказывали ранее.