Knaus представил новый туристический прицеп Nordwind для круглогодичных путешествий

Изображение: Knaus Tabbert

Немецкая фирма Knaus Tabbert анонсировала новую линейку жилых прицепов Nordwind, которая дебютирует в 2027 модельном году. Производитель позиционирует новинку как премиальное решение для путешествий в любое время года, обещая высокий уровень комфорта, современный дизайн и богатое оснащение.

Первые серийные образцы Nordwind покажут уже в конце августа на выставке Caravan Salon 2026 в Дюссельдорфе.

Название Nordwind хорошо известно поклонникам этой европейской марки. Серия присутствовала в линейке Knaus в прошлые десятилетия и считалась одним из наиболее комфортных решений для длительных путешествий. Теперь бренд решил возродить это имя в совершенно новом формате.

Nordwind станет новым флагманом среди туристических прицепов Knaus и расположится на ступень выше популярной серии Sudwind. Для компании это важный шаг в сегмент премиальных караванов, где покупатели предъявляют повышенные требования к уровню комфорта и оснащения.

Изображение: Knaus Tabbert

По словам производителя, новая линейка должна ознаменовать «новую эру путешествий», сочетая современный дизайн, функциональность и возможность использования в любых климатических условиях.

На старте покупателям предложат три варианта планировки кемпер-прицепа. Версия 600 UE получит две односпальные кровати в задней части. Модификация 660 PXB будет оснащена полноценной ванной комнатой во всю ширину кузова, отдельной спальней и просторной гостиной зоной. Вариант 660 UDF предложит французскую кровать и угловой санузел.

Изображение: Knaus Tabbert

Все прицепы построят на широком кузове шириной 2,5 метра. Максимальная разрешенная масса составит 2500 кг. Судя по опубликованным тизерам, модели будут использовать двухосное шасси.

Особое внимание инженеры уделят эксплуатации в холодное время года. В оснащение войдут система жидкостного отопления Alde, теплый пол, встроенный утепленный бак для серой воды объемом 40 литров, а также полностью изолированные коммуникации.

Изображение: Knaus Tabbert

Кухонная зона должна стать одной из особенностей Nordwind. Производитель обещает увеличенные холодильники и современные гибридные варочные панели формата «газ на стекле», которые объединяют две газовые конфорки и одну индукционную.

Интерьер будет выполнен в новом дизайнерском стиле марки. Для него подготовили мебель с плавными линиями, текстильную отделку стен для улучшения шумо- и теплоизоляции, а также безрамочные тонированные окна.

Снаружи Nordwind будет легко узнать по серебристому кузову с гладкими металлическими панелями, светодиодной оптике Cateye и фирменной задней части FoldXpand. Эта технология позволяет увеличить внутренний объем без необходимости наращивать общую длину прицепа. Дополнят образ светодиодная контурная подсветка и подсвечиваемые ручки в кормовой части.

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