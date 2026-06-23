Honda готовит конкурента Hyundai Santa Fe: что о нем известно

Фото: Honda

Honda работает над новым крупным кроссовером с трехрядным салоном, который должен занять место выше популярного CR-V. По данным зарубежных СМИ, производство автомобиля может стартовать уже в 2027 году, а его основными соперниками станут Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Toyota Highlander. Новинка, предположительно, будет носить имя Avancier, хорошо знакомое поклонникам японской марки.

Название Avancier впервые появилось в линейке Honda в 1999 году. Тогда под ним продавался крупный универсал, построенный на базе Accord. Позже это имя исчезло из модельного ряда, а в 2016 году было возрождено для китайского кроссовера, который выпускался совместным предприятием GAC Honda.

Появление нового большого кроссовера позволит Honda усилить позиции в одном из самых прибыльных сегментов мирового рынка. Сегодня многие покупатели переходят на трехрядные SUV, и бренду необходима модель, способная бороться за клиентов с Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и другими популярными семейными автомобилями.

По информации филиппинского издания «Autoindustriya», производство нового Avancier планируется наладить в Таиланде в начале 2027 года. Кроссовер уже проходит дорожные испытания в Японии, а его дебют может состояться до конца марта того же года.

Фото: Honda

Предполагается, что новинка окажется глобальной моделью для рынков за пределами Северной Америки. Там роль крупного семейного внедорожника сегодня выполняет Honda Pilot.

Технической основой будущего SUV, вероятно, станет гибридная система e с 2-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами. Аналогичная установка уже используется на CR-V.

В случае с CR-V Hybrid ее отдача составляет 184 лошадиные силы и 335 Нм крутящего момента. Однако для более крупного и тяжелого автомобиля Honda может подготовить модернизированную версию этой системы с увеличенной мощностью. Также ожидается появление полного привода.

Интересно, что японский производитель уже ведет разработку совершенно новой гибридной силовой установки V6. Правда, пока ее официально подтвердили только для будущих моделей североамериканского рынка, запуск которых намечен на 2029 год.

Нынешний Honda Avancier, продающийся в Китае, выпускается с 2016 года и за почти десять лет заметно устарел на фоне многочисленных конкурентов. Несмотря на длину кузова свыше 4,8 метра, он располагает только двумя рядами сидений.

Именно поэтому новое поколение, вероятно, получит полноценную трехрядную компоновку салона и станет значительно более практичным для семейных покупателей. Правда пока непонятно, как в одной модельной линейке автопроизводителя, хотя и на разных рынках, будут сосуществовать два автомобиля с одинаковым названием.

Ранее в интернете публиковались фотографии тестовых прототипов нового кроссовера Honda, который может получить название Avancier. Судя по сделанным снимкам, машина приобретет крупный кузов с угловатыми линиями и футуристичный блок задних фонарей