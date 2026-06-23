Toyota Crown может обновиться этой осенью: новая мультимедиа и расширенный набор систем безопасности

Изображение: Toyota

Компания Toyota готовит обновление для семейства Crown. Актуальное, 16-е поколение модели дебютировало в 2022 году и стало одной из самых необычных разработок бренда, предложив сразу четыре варианта кузова. Теперь Crown готовится к модернизации, которая, по данным японских СМИ, состоится уже в начале осени.

Toyota Crown считается одной из старейших моделей японского автопроизводителя. История семейства насчитывает более 70 лет, а нынешнее поколение стало самым радикальным за всю историю модели благодаря переходу к новым типам кузова и современному дизайну.

Именно Crown стал одним из первых автомобилей Toyota, продемонстрировавших новый фирменный стиль марки. Многие дизайнерские решения этой модели позже появились на Prius, Camry, C-HR и других новинках компании.

Судя по предварительной информации, основные изменения затронут интерьер автомобиля. Японские СМИ сообщают, что Crown может получить новую программную платформу Arene OS, которая недавно дебютировала на Toyota RAV4 следующего поколения.

Изображение: Toyota

Благодаря этой системе кроссовер фактически перейдет в категорию программно-определяемых автомобилей (SDV). Владельцы смогут получать новые функции и обновления через интернет без посещения дилерских центров.

Не исключено и появление модернизированной мультимедийной системы с улучшенной графикой и расширенными возможностями подключения, хотя информация о новом дисплее пока не подтверждена.

Еще одним важным нововведением станет обновленный комплекс безопасности Toyota Safety Sense. По предварительным данным, автомобиль получит пакет TSS+ 4.0 с расширенным набором электронных ассистентов.

Изображение: Toyota

В список новых функций могут войти система экстренного торможения EDSS, система предотвращения непреднамеренного ускорения, улучшенный мониторинг слепых зон, модернизированная система предупреждения о впереди идущем транспорте и ассистент смены полосы движения.

Изменения во внешности окажутся минимальными. По информации японских источников, наиболее заметным отличием станет появление красных тормозных суппортов у спортивной версии RS. Кроме того, для модели подготовят новые варианты окраски кузова.

Также ожидается появление подрулевых лепестков переключения передач, которые будут работать совместно с имитацией ступенчатого переключения трансмиссии, делая управление автомобилем более эмоциональным.

Между тем, недавно Toyota обновила другую, не менее старую модель в своей линейке – Hiace. Популярный коммерческий автомобиль компании пережил небольшую модернизацию перед грядущим запуском нового поколения.