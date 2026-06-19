Toyota снова обновила Hiace: популярный минивэн стал безопаснее

Фото: Toyota

Toyota доработала Hiace в соответствии с новыми международными нормами безопасности.

Минивэн получил модернизированные сиденья и расширенный комплекс Toyota Safety Sense.

Продажи обновленной модели в Японии стартуют 1 июля.

Toyota объявила об обновлении семейства Hiace для японского рынка. На этот раз производитель сосредоточился на повышении безопасности автомобиля, адаптировав его к актуальным требованиям Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН).

Продажи модернизированной модели стартуют в Японии уже 1 июля. Стоимость новинки составит от 2 миллионов 860 тысяч до 4 миллионов 683 тысяч 800 иен, что эквивалентно примерно 1 миллиону 550 тысяч – 2 миллионам 550 тысячам рублей по текущему курсу.

Toyota Hiace выпускается с 1967 года и считается одной из самых успешных коммерческих моделей японской марки. За десятилетия автомобиль разошелся миллионными тиражами и стал востребованным как среди бизнеса, так и среди частных покупателей во многих странах мира.

Hiace остается одним из ключевых коммерческих автомобилей Toyota. Модель представлена в самых разных исполнениях – от грузовых фургонов до пассажирских микроавтобусов, что позволяет ей сохранять высокий спрос и успешно бороться за покупателей в сегменте легкого коммерческого транспорта.

В Японии Hiace по-прежнему предлагается в нескольких вариантах кузова, включая фургоны, пассажирские версии и модификации для коммерческих перевозок. Именно универсальность считается одной из главных причин популярности модели на домашнем рынке.

Основные изменения коснулись конструкции сидений. Инженеры усилили их каркас, повысили точность работы замков ремней безопасности и доработали механизм защиты подголовников. По задумке компании, такие меры должны обеспечить более эффективную поддержку пассажиров и снизить риск травм в случае аварии.

Фото: Toyota

Помимо этого, минивэн получил светодиодные дневные ходовые огни, которые сделали его внешний вид современнее и повысили заметность на дороге.

В салоне теперь предусмотрены 7-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном. В отдельных комплектациях также доступны подогрев сидений и дополнительное оборудование для повышения комфорта.

Не обошлось и без обновления комплекса Toyota Safety Sense. Система получила новые функции, включая распознавание дорожных знаков и камеры кругового обзора. Для крупного автомобиля такие помощники особенно полезны при маневрировании в ограниченном пространстве.

Фото: Toyota

А пока «тойотовцы» в очередной раз обновляют актуальную генерацию Hiace одновременно с этим ведутся работы над совершенно новым поколением этого автомобиля. Официальный дебют полностью переделанного минивэна, в основу которого, по слухам, ляжет концепт-кар Kayoibako, может состояться в конце этого – начале следующего года.