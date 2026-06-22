Mercedes-AMG G63 превратили в брутальный внедорожник в духе военных «Гелендвагенов»

Тюнинг-версия Mercedes-AMG G63 от EC Spec / Фото: automesseweb

Японское ателье EC Spec из Фукуоки (не путать с вьетнамским островом Фукуок) представило необычный проект на базе Mercedes-AMG G63. Вместо традиционного акцента на роскошь и городской стиль специалисты решили напомнить о происхождении G-Class, который изначально создавался как военный внедорожник. В результате получился автомобиль с агрессивным внешним видом и серьезной внедорожной подготовкой.

История G-Class началась в конце 1970-х годов как проект военного внедорожника. Название модели происходит от немецкого слова Geländewagen, что переводится как «внедорожный автомобиль». Несмотря на многолетнюю эволюцию и переход в премиальный сегмент, G-Class до сих пор сохраняет рамную конструкцию и внедорожную философию своих предшественников.

Тюнинг-версия Mercedes-AMG G63 от EC Spec / Фото: automesseweb

Наиболее заметные изменения в проекте переоборудования «Гелика» тюнерами из Японии сосредоточены в передней части кузова. Автомобиль получил передний спойлер WALD и силовую защиту Brabus Adventure, которая делает внешний вид внедорожника еще более массивным, напоминающим военный автомобиль.

На крыше установлен стальной багажник Brabus со светодиодной балкой дополнительного освещения. По словам создателей проекта, такая конструкция рассчитана на перевозку тяжелого снаряжения и активную эксплуатацию вне асфальта.

Дополнительную агрессию облику придают новый капот стороннего производителя и специальные тросы для отвода веток деревьев во время движения по лесным дорогам.

Тюнинг-версия Mercedes-AMG G63 от EC Spec / Фото: automesseweb

По бокам появились расширенные колесные арки Delta 4×4. Изначально эти элементы создавались для версии G400 и отличаются более выраженным профилем по сравнению со стандартными деталями G63.

Автомобиль также получил эксклюзивные кованые колесные диски BC Forged TPX62 нестандартного 20-дюймового размера. Для достижения нужного эффекта дорожный просвет увеличили на 50 мм.

Кузов полностью оклеили защитной пленкой Stealth с матовым эффектом. Такое покрытие не только защищает лакокрасочное покрытие от повреждений, но и усиливает ощущение брутальности за счет отсутствия характерного глянцевого блеска.

Под капотом изменений не произошло. Внедорожник сохранил штатный 4-литровый битурбированный V8 мощностью 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.

Подвеска также осталась заводской по конструкции: спереди используется независимая двухрычажная схема, а сзади – неразрезной мост.

Не забыли тюнеры и про заднюю часть автомобиля. Концевики выхлопной системы Powercraft были перенесены вниз, а стандартные раздельные подножки уступили место длинным элементам от Mercedes-Benz G400.

Ранее не менее сложной переделке подвергся другой известный рамный внедорожник – Toyota Land Cruiser 70, дизайн и внешнее оснащение которого переосмыслила малоизвестная японская фирма Limited Chitose. Машине достался боди-кит под названием Rick’s, делающий «семидесятку» еще более продвинутым внедорожником.