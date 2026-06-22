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Mercedes-AMG G63 превратили в брутальный внедорожник в духе военных «Гелендвагенов»

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
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В Японии построили экстремальный Mercedes AMG-G63, который вернулся к истокам G-Class

Mercedes-AMG G63 превратили в брутальный внедорожник в духе военных «Гелендвагенов»
Тюнинг-версия Mercedes-AMG G63 от EC Spec / Фото: automesseweb

Японское ателье EC Spec из Фукуоки (не путать с вьетнамским островом Фукуок) представило необычный проект на базе Mercedes-AMG G63. Вместо традиционного акцента на роскошь и городской стиль специалисты решили напомнить о происхождении G-Class, который изначально создавался как военный внедорожник. В результате получился автомобиль с агрессивным внешним видом и серьезной внедорожной подготовкой.

История G-Class началась в конце 1970-х годов как проект военного внедорожника. Название модели происходит от немецкого слова Geländewagen, что переводится как «внедорожный автомобиль». Несмотря на многолетнюю эволюцию и переход в премиальный сегмент, G-Class до сих пор сохраняет рамную конструкцию и внедорожную философию своих предшественников.

Mercedes-AMG G63 превратили в брутальный внедорожник в духе военных «Гелендвагенов»
Тюнинг-версия Mercedes-AMG G63 от EC Spec / Фото: automesseweb

Наиболее заметные изменения в проекте переоборудования «Гелика» тюнерами из Японии сосредоточены в передней части кузова. Автомобиль получил передний спойлер WALD и силовую защиту Brabus Adventure, которая делает внешний вид внедорожника еще более массивным, напоминающим военный автомобиль.

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На крыше установлен стальной багажник Brabus со светодиодной балкой дополнительного освещения. По словам создателей проекта, такая конструкция рассчитана на перевозку тяжелого снаряжения и активную эксплуатацию вне асфальта.

Дополнительную агрессию облику придают новый капот стороннего производителя и специальные тросы для отвода веток деревьев во время движения по лесным дорогам.

Mercedes-AMG G63 превратили в брутальный внедорожник в духе военных «Гелендвагенов»
Тюнинг-версия Mercedes-AMG G63 от EC Spec / Фото: automesseweb

По бокам появились расширенные колесные арки Delta 4×4. Изначально эти элементы создавались для версии G400 и отличаются более выраженным профилем по сравнению со стандартными деталями G63.

Автомобиль также получил эксклюзивные кованые колесные диски BC Forged TPX62 нестандартного 20-дюймового размера. Для достижения нужного эффекта дорожный просвет увеличили на 50 мм.

Кузов полностью оклеили защитной пленкой Stealth с матовым эффектом. Такое покрытие не только защищает лакокрасочное покрытие от повреждений, но и усиливает ощущение брутальности за счет отсутствия характерного глянцевого блеска.

Под капотом изменений не произошло. Внедорожник сохранил штатный 4-литровый битурбированный V8 мощностью 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.

Подвеска также осталась заводской по конструкции: спереди используется независимая двухрычажная схема, а сзади – неразрезной мост.

Не забыли тюнеры и про заднюю часть автомобиля. Концевики выхлопной системы Powercraft были перенесены вниз, а стандартные раздельные подножки уступили место длинным элементам от Mercedes-Benz G400.

Ранее не менее сложной переделке подвергся другой известный рамный внедорожник – Toyota Land Cruiser 70, дизайн и внешнее оснащение которого переосмыслила малоизвестная японская фирма Limited Chitose. Машине достался боди-кит под названием Rick’s, делающий «семидесятку» еще более продвинутым внедорожником.

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