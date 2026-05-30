В Японии переосмыслили внедорожник-ветеран Toyota Land Cruiser 70

Фото: IZUMI Jyotaro

Toyota Land Cruiser 70 по праву носит звание внедорожника-ветерана, оставаясь на конвейере с далекого 1984 года. Последнее обновление «семидесятки» датировано 2023-м годом, когда ему немного освежили внешность и добавили современного оснащения.

Несмотря на почтенный возраст, Toyota, очевидно, не собирается отказываться от этой модели, а местные тюнинг-компании то и дело стараются сделать ее более стильной.

Одной из них недавно стала фирма Limited Chitose, выпустившая для Land Cruiser 70 комплект доработок, который делает его еще более продвинутым вездеходом, чем он есть в стоковом виде.

Разработчики боди-кита, получившего название Rick’s, базируются в городе Кавагути (префектура Сайтама). Фирма давно специализируется на доработках японских внедорожников.

В комплект входит накладка на решетку радиатора, которая устанавливается поверх оригинальной детали, и кардинально меняет внешний вид передней части машины, сохраняя при этом фирменный стиль «семидесятого».

Специальные бамперы спереди и сзади придали внедорожнику еще более брутальный вид. Под каждым из них расположилась трубчатая защита на случай, если на бездорожье не повезет и случится упереться в жесткое препятствие. На нее можно устанавливать дополнительные кронштейны и LED-фонари.

Среди других аксессуаров, которые входят в комплект Rick’s, оказались металлическая защита днища, боковые подножки из стали, а также задняя лестница с канистрой, ведущая к крупному экспедиционному багажнику на крыше.

Финальным штрихом в кастомизации легендарного внедорожника Toyota является комплект специальных колесных дисков, обутых в «грязевые покрышки» Toyo Tires.

Land Cruiser 70 – не единственный внедорожник «Тойоты», который часто переосмысливают японские тюнеры. Недавно похожий проект, но уже на базе Land Cruiser 250, подготовило другое местное ателье – JAOS.

В отличие от боди-кита от Limited Chitose, ценник на который пока не объявлен, комплект JAOS разжился официальной ценой и стоит от 35 тысяч до 209 тысяч иен (от 16 до 100 тысяч рублей).