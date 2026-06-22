В Россию вернулся седан Nissan Teana: дороже Toyota Camry и Honda Accord

Новый Nissan Teana / Изображение: Nissan

На российском рынке вновь появился седан Nissan Teana. Речь идет о модели нового поколения, которая дебютировала в Китае в 2025 году и представляет собой адаптированную для местного рынка версию Nissan Altima.

Первые предложения о продаже таких автомобилей уже появились у дилеров и частных продавцов, а стартовая стоимость новинки составляет около 3,5 миллиона рублей.

Nissan Teana долгое время была одним из самых популярных бизнес-седанов на российском рынке. Автомобиль официально продавался в стране с середины 2000-х годов и считался одним из главных конкурентов Toyota Camry, Hyundai Sonata и Honda Accord, а его сборка была налажена на мощностях завода в Санкт-Петербурге с 2009 по 2015 годы.

Новый Nissan Teana / Изображение: Nissan

Новая Teana выпускается в Китае совместным предприятием Dongfeng Nissan и фактически является локальной версией актуального седана Altima. Автомобиль отличается современным дизайном с узкой светодиодной оптикой, крупной решеткой радиатора и купеобразным силуэтом кузова.

По размерам новинка остается представителем D-сегмента и ориентирована на покупателей, которые рассматривают такие модели, как Toyota Camry, Honda Accord и другие крупные седаны. Ее длина составляет 4,9-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,5-метра. Колесная база равна 2,8-метрам.

Новый Nissan Teana / Изображение: Nissan

На китайском рынке модель предлагается с бензиновыми двигателями: 2-литровым «атмосферником» на 156 лошадиных сил, а также с 2-литровым турбомотором на 243 л.с. Связку обоим составляет вариатор.

В Россию, судя по объявлению, опубликованному дилером из Архангельска, готовы ввезти «Теану» с младшим безнаддувным двигателем, который из-за своей низкой мощности попадает под льготные ставки утильсбора для физлиц.

Новый Nissan Teana / Изображение: Nissan

Продавец утверждает, что речь идет об одной из «топовых» комплектаций машины (Ultra Comfort), в оснащение которой входят система бесключевого доступа, панорамная крыша, сиденья с функциями массажа, подогрева и вентиляции, проекционный дисплей, электронная цифровая комбинация приборов, 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль и многое другое.

Интересно, но новый Nissan Teana, который предлагают сейчас к заказу в России, оказался заметно дороже своих прямых и более популярных конкурентов, таких как Toyota Camry и Honda Accord. К примеру, стоимость первого седана, ввозимого по параллельному импорту, начинается примерно с 3 миллионов рублей, тогда как второй оценен на российском рынке «серыми» дилерами минимум в 3 миллиона 100 тысяч рублей.

Между тем, буквально на днях мы рассказывали о том, что обнаружили в списке предложенных для заказа в России автомобилей совершенно новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ, который только недавно начали продавать в Японии. Вот только, разумеется, эта модель оказалась у нас гораздо дороже, чем на родине.