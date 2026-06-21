Рестайлинг Hyundai Santa Fe: неофициальные изображения

Рендер: NYMammoth

Hyundai продолжает работу над рестайлингом своего популярного кроссовера Santa Fe. Несмотря на то, что нынешнее поколение модели дебютировало лишь в 2023 году, корейский автопроизводитель уже готовит масштабное обновление, которое должно устранить ряд спорных дизайнерских решений нынешней версии.

На фоне испытаний закамуфлированных прототипов цифровые художники из Бразилии представили собственное видение того, как может выглядеть реформенный Santa Fe.

Hyundai Santa Fe остается одной из самых важных моделей корейской марки с начала 2000-х годов. За это время кроссовер успел сменить несколько поколений, дойдя до пятого (MX5), и превратился в глобальный бестселлер бренда, продающийся на десятках рынков по всему миру.

Santa Fe занимает ключевое место в SUV-линейке Hyundai. Именно эта модель во многом формирует имидж бренда в сегменте семейных кроссоверов, где ей приходится «сражаться» за покупателей с Kia Sorento, Toyota Highlander, Mazda CX-80 и другими популярными конкурентами.

Рендер: NYMammoth

Судя по рендерам, опубликованным южнокорейской студией «NYMammoth», дизайнеры Hyundai намерены серьезно пересмотреть оформление передней и задней частей кузова. Напомним, что одной из самых обсуждаемых особенностей нынешнего Santa Fe стали H-образные дневные ходовые огни и задние фонари, графика которых вызвала неоднозначную реакцию покупателей и журналистов.

Если верить предварительной информации, от нынешнего решения откажутся. Вместо него кроссовер получит новую световую подпись с вертикальными и горизонтальными элементами, которые будут образовывать стилизованную букву «H» – отсылку к названию марки Hyundai.

При этом боковая часть кузова, вероятнее всего, останется практически без изменений. Основные дизайнерские доработки сосредоточатся на передке и корме автомобиля.

Рендер: NYMammoth

Перемены ожидаются и в салоне. По слухам, Santa Fe станет одной из первых моделей бренда с новой мультимедийной системой Pleos Connect, которую Hyundai постепенно планирует внедрить на автомобили Hyundai и Kia. Также ожидаются новое рулевое колесо, пересмотренные материалы отделки сидений и обновленные дверные карты.

Не исключены изменения и в моторной гамме. Помимо существующих бензиновых и гибридных версий, для кроссовера могут подготовить модернизированную подключаемую гибридную систему с увеличенным запасом хода на электротяге.

Кроме того, источники упоминают перспективную модификацию EREV (Extended Range Electric Vehicle). Такая силовая установка сочетает электрический привод и двигатель внутреннего сгорания, работающий в качестве генератора. По предварительным данным, суммарный запас хода такого Santa Fe способен достигать 1000 километров без подзарядки.

Ранее в открытом доступе появились рендеры другой ключевой модели Hyundai в SUV-сегменте, которая сейчас готовится к крупной модернизации – нового поколения кроссовера Tucson. Ее премьеру, как и обновленного Santa Fe, ждут ближе к концу 2026 – началу 2027 года.