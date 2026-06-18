Hyundai Tucson следующего поколения показали на новых рендерах

Рендер: NYMammoth

Кроссовер Tucson вошел в модельную линейку компании Hyundai в 2004 году. Машина унаследовала одноименное название американского города, находящегося в штате Алабама. С тех пор эта модель добралась до четвертой по счету генерации и сейчас «метит» в пятое поколение.

Официальных подробностей о машине пока немного, однако прототипы таких кроссоверов уже давно обкатывают на дорогах общего пользования, что дает возможность с помощью компьютерных программ снять с них камуфляж. Накануне это сделали цифровые художники известной южнокорейской студии «NYMammoth», показавшие Hyundai Tucson в его потенциальном виде после крупной модернизации.

Ожидается, что кроссовер получит более квадратный дизайн с совершенно новым оформлением передней части кузова и кормы, где набор из вертикальных и горизонтальных линий будет использоваться как дневные ходовые огни и фонари. В связке со спортивными бамперами популярный компактный SUV корейской марки приобретет более динамичный внешний облик.

Способствовать этому также будут угловатые боковины кузова и, возможно, даже скрытые дверные ручки.

Рендер: NYMammoth

Что касается интерьера машины, то его на рендерах не показали. Тем не менее внутри автомобиля вполне можно ждать появления большого экрана мультимедийной системы Pleos Connect и отдельной стоящей цифровой «приборки», которая будет выводить только самую важную информацию для водителя, а все остальные интерактивные функции окажутся «вшиты» в дисплей «мультимедии».

О силовой части машины также пока ничего толком неизвестно. Но с большой долей вероятности модернизированный Tucson примет на вооружение новейшую бензиново-электрическую гибридную систему TMED-II. В ее состав может войти 1,6-литровый бензиновый турбомотор на 275 лошадиных сил. Скорее всего, будет у машины вариант с подключаемым PHEV-модулем, в котором запас хода на электричестве автомобиля перешагнет за отметку в 100 километров.

Презентация кроссовера может состояться уже в этом году. Вероятно, машина начнет свой вояж с Южной Кореи. И если ей удастся сохранить варианты двигателей мощностью до 160 лошадиных сил, то она быстро станет бестселлером в России за счет льготного утильсбора и использования схемы параллельного импорта.