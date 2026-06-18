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Hyundai Tucson следующего поколения показали на новых рендерах

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Представлены неофициальные изображения дизайна новой генерации Hyundai Tucson

Hyundai Tucson следующего поколения показали на новых рендерах
Рендер: NYMammoth

Кроссовер Tucson вошел в модельную линейку компании Hyundai в 2004 году. Машина унаследовала одноименное название американского города, находящегося в штате Алабама. С тех пор эта модель добралась до четвертой по счету генерации и сейчас «метит» в пятое поколение.

Официальных подробностей о машине пока немного, однако прототипы таких кроссоверов уже давно обкатывают на дорогах общего пользования, что дает возможность с помощью компьютерных программ снять с них камуфляж. Накануне это сделали цифровые художники известной южнокорейской студии «NYMammoth», показавшие Hyundai Tucson в его потенциальном виде после крупной модернизации.

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Ожидается, что кроссовер получит более квадратный дизайн с совершенно новым оформлением передней части кузова и кормы, где набор из вертикальных и горизонтальных линий будет использоваться как дневные ходовые огни и фонари. В связке со спортивными бамперами популярный компактный SUV корейской марки приобретет более динамичный внешний облик.

Способствовать этому также будут угловатые боковины кузова и, возможно, даже скрытые дверные ручки.

Hyundai Tucson следующего поколения показали на новых рендерах
Рендер: NYMammoth

Что касается интерьера машины, то его на рендерах не показали. Тем не менее внутри автомобиля вполне можно ждать появления большого экрана мультимедийной системы Pleos Connect и отдельной стоящей цифровой «приборки», которая будет выводить только самую важную информацию для водителя, а все остальные интерактивные функции окажутся «вшиты» в дисплей «мультимедии».

О силовой части машины также пока ничего толком неизвестно. Но с большой долей вероятности модернизированный Tucson примет на вооружение новейшую бензиново-электрическую гибридную систему TMED-II. В ее состав может войти 1,6-литровый бензиновый турбомотор на 275 лошадиных сил. Скорее всего, будет у машины вариант с подключаемым PHEV-модулем, в котором запас хода на электричестве автомобиля перешагнет за отметку в 100 километров.

Презентация кроссовера может состояться уже в этом году. Вероятно, машина начнет свой вояж с Южной Кореи. И если ей удастся сохранить варианты двигателей мощностью до 160 лошадиных сил, то она быстро станет бестселлером в России за счет льготного утильсбора и использования схемы параллельного импорта.

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