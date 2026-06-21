Honda обновит японский Fit в июле: новое поколение также в разработке

Изображение: Honda

Компания Honda готовится представить обновленную версию своего компактного хэтчбека Fit. По данным японских СМИ, премьера модели состоится уже 9 июля, а вместе с рестайлингом автомобиль получит пересмотренную линейку комплектаций, дополнительное оборудование и новые элементы внешнего оформления.

Honda Fit остается одной из самых успешных компактных моделей японской марки. Автомобиль дебютировал в 2001 году и быстро завоевал популярность благодаря вместительному салону, экономичности и практичности. На многих рынках модель также известна под именем Jazz, а недавно ей удалось пережить рестайлинг в Китае. Однако в Японии ждать аналогичных изменений, которые достались «Фиту» в «Поднебесной», не стоит.

Инсайдеры сообщают, что после обновления нынешние версии Basic, Home, Luxe, Crosstar и RS уступят место новым комплектациям X, Z, Crosstar и RS. При этом бензиновые модификации сохранятся только у исполнений X и Z, тогда как количество гибридных вариантов станет больше.

Стоимость модели в Японии, как ожидается, составит от 1 миллиона 806 тысяч до 2 миллионов 899 тысяч 600 иен, что эквивалентно примерно 820 тысячам – 1 миллиону 315 тысячам рублей по текущему курсу.

Список стандартного оборудования также расширится. В базовое оснащение войдут новое двухспицевое рулевое колесо, теплоизолирующие передние стекла и подогрев рулевого колеса.

Более дорогая версия Z получит спортивную решетку радиатора в стиле Fit RS, специальные декоративные элементы и подогрев передних сидений. Дополнительно покупателям предложат мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном и навигацией, систему мониторинга слепых зон и камеру заднего вида.

Техническая часть останется без изменений. Бензиновые версии продолжат оснащаться 1,5-литровым двигателем, тогда как гибридные модификации e сохранят силовую установку с двумя электромоторами. Комплекс электронных ассистентов Honda Sensing будет входить в стандартное оснащение всех комплектаций.

Рендер: Goo-net

Одновременно Honda уже работает над следующим поколением Fit. По предварительным данным, новый хэтчбек окажется крупнее нынешней модели и получит кузов длиной около 4050 мм при колесной базе 2550 мм.

Кроме того, будущий Fit может обзавестись более агрессивным дизайном с элементами, вдохновленными новым Prelude, а также цифровой приборной панелью и 11,4-дюймовым экраном мультимедийной системы. Ожидается, что гибридная установка следующего поколения позволит улучшить топливную экономичность примерно на 40 процентов по сравнению с нынешней моделью.

Одновременно с этим возобновились разговоры на тему возрождения другой известной модели Honda – компактного угловатого кроссовера Element, сняли с конвейера в 2011 году. Как он может выглядеть недавно мы демонстрировали на рендерах.