Новый Honda Element представили на первых концепт-артах

Рендер: Burlappcar

Honda Element появился в продаже в 2003 году, ознаменовав своим рыночным дебютом появление машины нового сегмента, которая сочетает в себе внедорожные качества кроссовера, а также вместительность и практичность минивэна. Несмотря на свой нестандартный форм-фактор автомобиль продержался на конвейере недолго. Уже в 2011 году его сняли с производства, оставив без преемника.

В 2024-м году пресса обратила внимание на некий странный патент Honda, который представлял собой автомобиль, напоминающий по формату и кубическому дизайну Element. Тогда многие предположили, что такая машина находится в разработке, однако с тех пор прошло более 2 лет, и никаких подробностей об этом проекте так и не появилось.

Зато независимые дизайнеры продолжают строить фантазии на эту тему. Недавно представили собственное видение нового Element. Рендеры современной модели опубликовала студия «Burlappcar».

Машину на изображениях наделили оквадраченным кузовом, прямоугольными фарами, обрамленными С-образными дневными ходовыми огнями, а также массивными бамперами и выпуклыми колесными арками.

У своего предшественника новый Honda Element, показанный на концепт-артах, унаследовал скрытые задние дверные ручки и характерное остекление задней полусферы.

Рендер: Burlappcar

Нижняя часть кузова оказалась прикрыта черным пластиковым обвесом, а бамперы спереди и сзади получили серебристые декоративные накладки.

Рассуждать на тему того, какие силовые агрегаты могли бы появиться под капотом возрожденного Element, пока не имеет особого смысла, поскольку в Honda явно не заняты разработкой этой модели.

Впрочем, если взглянуть на последние проекты компании и отход от плана по 100-процентной электрификации, максимально реалистичным выглядит вариант машины с гибридной силовой установкой e:HEV, в которой ДВС используется только в качестве генератора и не крутит колеса напрямую.

На данный момент максимальная мощность такой системы, устанавливаемой на многие модели Honda (в том числе Civic, Accord и CR-V), составляет 184 лошадиные силы и 315 Нм крутящего момента. В ближайшие годы этот силовой агрегат переживет модернизацию, обещающую ему приличную прибавку в производительности и сокращение показателей потребления топлива.