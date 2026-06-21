Новый рамный внедорожник Nissan Xterra, который будет дешевле Toyota Land Cruiser: что о нем известно

Рендер: AutoYa

Компания Nissan готовит возвращение одного из своих самых известных внедорожников. По предварительной информации, новый Xterra дебютирует в конце 2027-го или начале 2028 года и станет прямым конкурентом таких моделей, как Ford Bronco, Jeep Wrangler, Toyota 4Runner и Toyota Land Cruiser. Сборку автомобиля планируют организовать на заводе Nissan в Кантоне, штат Миссисипи.

Мы решили собрать в одной заметке всю имеющуюся на сегодняшний день информацию об этом автомобиле. Вот что из этого вышло.

Фото: Nissan

Nissan Xterra выпускался с 1999 по 2015 год и за это время успел стать одной из самых узнаваемых внедорожных моделей марки на североамериканском рынке. Автомобиль ценили за простую конструкцию, хорошую проходимость и сравнительно доступную цену по сравнению с более крупными конкурентами.

Возвращение Xterra может стать важным шагом для Nissan, который в последние годы делает ставку на усиление своего внедорожного семейства. Модели предстоит «сражаться» за покупателей в одном из самых конкурентных сегментов рынка, где уже прочно закрепились Toyota Land Cruiser, Ford Bronco, Jeep Wrangler и Toyota 4Runner.

Несмотря на прежние слухи о возможном использовании кроссоверной платформы актуального Pathfinder или полностью электрической архитектуры, будущий внедорожник сохранит классическую рамную конструкцию.

Ожидается, что в основу модели ляжет та же платформа, что используется в нынешнем Nissan Frontier. Такое решение должно обеспечить модели высокий запас прочности, необходимый для серьезного бездорожья, буксировки прицепов и эксплуатации в сложных условиях.

По имеющейся информации, Nissan собирается использовать эту архитектуру для создания целого семейства рамных автомобилей американского производства, включая будущие внедорожники и пикапы под брендами Nissan и Infiniti.

Не менее интересной выглядит и моторная гамма. Сообщается, что базовым двигателем станет модернизированный 3,8-литровый бензиновый V6, который сохранит акцент на тяге на низких оборотах и надежности.

Впервые в истории Xterra может получить и гибридную версию. При этом речь идет не о системе e-Power, где двигатель внутреннего сгорания выполняет роль генератора, а о традиционной параллельной гибридной установке, способной одновременно обеспечить хорошие внедорожные характеристики и снизить расход топлива.

Тизер: Nissan

Судя по спекулятивным рендерам (заглавное изображение) и официальным тизерам (изображение выше), новый Xterra сохранит угловатый силуэт, напоминающий модели первых поколений. Автомобиль получит массивный капот, крупные колесные арки и современную штрихообразную светодиодную оптику.

Особое внимание Nissan уделит возможностям доработки машины. По словам руководства североамериканского подразделения марки, внедорожник изначально проектируется как своеобразная платформа для тюнинга. Утверждается, что колесные арки позволят без серьезных переделок устанавливать 35-дюймовые внедорожные шины, а в отдельных случаях – даже колеса размерностью до 37 дюймов.

Кроме того, инженеры заранее адаптируют конструкцию автомобиля для интеграции с лифт-комплектами подвески, лебедками и другим популярным внедорожным оборудованием.

О том, сколько будет стоить такой внедорожник, пока нет подтвержденных данных, однако инсайдеры полагают, что цена нового Nissan Xterra на главном для него рынке сбыта в США может оказаться равна примерно 40 тысячам долларов. При пересчете на российскую валюту это около 3-миллионов рублей.

Для сравнения, ценник на новый Toyota Land Cruiser 250/Prado в Штатах сейчас начинается от 57 тысяч 880 долларов (примерно 4,3-миллиона рублей по текущему курсу).



А пока Nissan продолжает расширять линейку своих кроссоверов. Одной из последних новинок в этом сегменте стал «паркетник» Tekton, который журналисты уже прозвали «мини-Патролом». Официальная премьера этой модели состоится уже 9 июля.