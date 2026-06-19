Nissan показал новый кроссовер Tekton до премьеры: его уже прозвали «мини-Патролом»

Изображение: Nissan

Nissan Tekton дебютирует на мировом рынке 9 июля 2026 года.

Кроссовер построен на той же платформе, что и Renault Duster.

Дизайн новинки выполнен в стиле флагманского внедорожника Nissan Patrol.

Компания Nissan продолжает подогревать интерес к своему новому среднеразмерному кроссоверу Tekton. В преддверии мировой премьеры, намеченной на 9 июля 2026 года, японский автопроизводитель опубликовал первый полноценный тизер серийной версии модели.

Судя по изображениям, новинка получит брутальный дизайн с явной оглядкой на флагманский внедорожник Nissan Patrol, благодаря чему в зарубежной прессе автомобиль уже успели окрестить «мини-Патролом».

В последние годы Nissan активно расширяет линейку кроссоверов на развивающихся рынках. Tekton станет частью новой стратегии марки, предусматривающей выпуск более доступных моделей для самых популярных сегментов мирового авторынка.

Для Nissan новый Tekton может стать одной из ключевых моделей ближайших лет. Автомобилю предстоит «сражаться» за покупателей в одном из самых конкурентных сегментов рынка, где уже закрепились такие модели, как Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Hyryder и Renault Duster.

Изображение: Nissan

Судя по опубликованному тизеру, автомобиль получит вертикальную посадку кузова и массивную переднюю часть. Спереди можно заметить крупную черную решетку радиатора с красной декоративной полосой и эмблемой Nissan по центру. Светодиодные дневные ходовые огни, выполненные в форме перевернутой буквы L, напоминают решения, использованные в новом Patrol.

Дополнят образ высокий капот, массивные колесные арки, защитный пластиковый обвес и выраженная плечевая линия кузова. Ожидается, что задняя часть получит светодиодные фонари, спортивный бампер, серебристую защитную накладку и небольшой спойлер на крыше.

По своим размерам Tekton должен оказаться близок к Renault Duster, который имеет длину 4343 мм, ширину 1815 мм и высоту до 1701 мм.

Интерьер пока остается засекреченным, однако ожидается, что по архитектуре и оснащению он окажется близок к Duster. В список оборудования могут войти мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, премиальная аудиосистема, беспроводная зарядка для смартфонов, панорамная крыша, камеры кругового обзора и комплекс водительских ассистентов ADAS второго уровня.

По предварительным данным, моторную гамму также позаимствуют у Renault Duster. Базовым может стать 1-литровый турбомотор мощностью 100 лошадиных сил, а более дорогим версиям достанется 1,3-литровый турбированный двигатель с отдачей 162 л.с. В качестве трансмиссий ожидаются 6-ступенчатая механическая коробка передач и 6-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Если предварительная информация подтвердится, Nissan Tekton станет самым близким родственником Renault Duster под японским брендом. При этом ставка будет сделана не только на проверенную платформу, но и на более эффектный дизайн в стиле внедорожника Patrol, который должен помочь новинке выделиться среди многочисленных конкурентов.