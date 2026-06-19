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Nissan показал новый кроссовер Tekton до премьеры: его уже прозвали «мини-Патролом»

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Новинка дебютирует 9 июля и бросит вызов Hyundai Creta, Kia Seltos и Toyota Hyryder

Nissan показал новый кроссовер Tekton до премьеры: его уже прозвали «мини-Патролом»
Изображение: Nissan
  • Nissan Tekton дебютирует на мировом рынке 9 июля 2026 года.
  • Кроссовер построен на той же платформе, что и Renault Duster.
  • Дизайн новинки выполнен в стиле флагманского внедорожника Nissan Patrol.

Компания Nissan продолжает подогревать интерес к своему новому среднеразмерному кроссоверу Tekton. В преддверии мировой премьеры, намеченной на 9 июля 2026 года, японский автопроизводитель опубликовал первый полноценный тизер серийной версии модели.

Судя по изображениям, новинка получит брутальный дизайн с явной оглядкой на флагманский внедорожник Nissan Patrol, благодаря чему в зарубежной прессе автомобиль уже успели окрестить «мини-Патролом».

В последние годы Nissan активно расширяет линейку кроссоверов на развивающихся рынках. Tekton станет частью новой стратегии марки, предусматривающей выпуск более доступных моделей для самых популярных сегментов мирового авторынка.

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Для Nissan новый Tekton может стать одной из ключевых моделей ближайших лет. Автомобилю предстоит «сражаться» за покупателей в одном из самых конкурентных сегментов рынка, где уже закрепились такие модели, как Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Hyryder и Renault Duster.

Nissan показал новый кроссовер Tekton до премьеры: его уже прозвали «мини-Патролом»
Изображение: Nissan

Судя по опубликованному тизеру, автомобиль получит вертикальную посадку кузова и массивную переднюю часть. Спереди можно заметить крупную черную решетку радиатора с красной декоративной полосой и эмблемой Nissan по центру. Светодиодные дневные ходовые огни, выполненные в форме перевернутой буквы L, напоминают решения, использованные в новом Patrol.

Дополнят образ высокий капот, массивные колесные арки, защитный пластиковый обвес и выраженная плечевая линия кузова. Ожидается, что задняя часть получит светодиодные фонари, спортивный бампер, серебристую защитную накладку и небольшой спойлер на крыше.

По своим размерам Tekton должен оказаться близок к Renault Duster, который имеет длину 4343 мм, ширину 1815 мм и высоту до 1701 мм.

Интерьер пока остается засекреченным, однако ожидается, что по архитектуре и оснащению он окажется близок к Duster. В список оборудования могут войти мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, премиальная аудиосистема, беспроводная зарядка для смартфонов, панорамная крыша, камеры кругового обзора и комплекс водительских ассистентов ADAS второго уровня.

По предварительным данным, моторную гамму также позаимствуют у Renault Duster. Базовым может стать 1-литровый турбомотор мощностью 100 лошадиных сил, а более дорогим версиям достанется 1,3-литровый турбированный двигатель с отдачей 162 л.с. В качестве трансмиссий ожидаются 6-ступенчатая механическая коробка передач и 6-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Если предварительная информация подтвердится, Nissan Tekton станет самым близким родственником Renault Duster под японским брендом. При этом ставка будет сделана не только на проверенную платформу, но и на более эффектный дизайн в стиле внедорожника Patrol, который должен помочь новинке выделиться среди многочисленных конкурентов.

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