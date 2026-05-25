Минивэн Toyota Hiace впервые за 22 года переживет кардинальные перемены 

Toyota готовится сменить поколение модели Hiace – одного из самых популярных коммерческих автомобилей в Японии. Машина должна претерпеть масштабную трансформацию, в рамках которой переживет одни из самых крупных изменений в своей истории.

Глобальная переделка Hiace назревала уже давно. Актуальная серия этой модели (200) продается в Японии с 2004 года, но Toyota удавалось удерживать ее популярность точечными обновлениями.

Но продолжаться бесконечно это не могло. С 2019 года за пределами «Страны восходящего солнца» дебютировала 300-я серия этой модели, но на родине до сих пор продается старый минивэн и фургон, возраст которого уже перевалил за 22 года.

Но все изменится уже в ближайшие годы. И намек на эти перемены Toyota сделала совсем недавно, представив концептуальный вариант следующего Hiace.

Машина, показанная на выставке Japan Mobility Show 2025, отличилась простым дизайном с современными светодиодными фарами, а также удивила как журналистов, так и посетителей этого мероприятия своим необычным футуристичным внешним видом, напоминающим концепт-кар Toyota Kayoibako образца 2023 года.

Помимо нового дизайна, от следующего Hiace можно ждать совсем другой технической «начинки». В оснащение этого минивэна и фургона инсайдеры сватают самозаряжающуюся систему HEV, которая должна обеспечить оптимальный баланс между экономичностью и экологичностью, что крайне важно для машин коммерческого класса.

Официальная дата премьеры новой генерации Toyota Hiace пока не объявлена, но ходят слухи, что серийный дебют машины состоится в конце 2026 или в начале 2027 года.

Toyota явно понимает, что даже легендарный Hiace уже нельзя бесконечно обновлять без серьезной смены поколения. Судя по первым намекам, новый минивэн станет не только современнее внешне, но и заметно технологичнее, особенно за счет гибридной системы.

Для России такие машины тоже важны, потому что Hiace давно ценят за надежность и практичность, а новые поколения наверняка со временем начнут завозить к нам по «серому» импорту, правда, рассчитывать на бюджетные цены не приходится.

Кстати, это не единственная ключевая модель «Тойоты», которая готовится к серьезной модернизации. Ранее японский автопроизводитель негласно анонсировал долгожданную смену генерации своего популярного рамного внедорожника Fortuner. Машина уже выехала на тесты и готовится перебраться в новое поколение до конца 2026 года.