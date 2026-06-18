Kia Seltos: сколько на самом деле ходят его двигатели и коробки передач

Фото: Kia

Kia Seltos появился на российском рынке относительно недавно (в 2020-м году), но с тех пор успел стать одним из самых известных компактных кроссоверов на вторичном рынке. Автомобиль привлекает современным дизайном, богатым оснащением и широкой линейкой силовых агрегатов. Однако на «вторичке» покупателей все чаще интересует не набор опций, а реальный ресурс двигателей и трансмиссий.

Тем более что некоторые агрегаты Seltos хорошо знакомы по другим моделям Kia и Hyundai и уже успели заработать определенную репутацию. Что с надежностью его двигателей и трансмиссий – разбирался Daily-Motor.

Самым массовым двигателем стал атмосферный мотор объемом 1,6 литра семейства Gamma. Этот агрегат устанавливается на множество моделей концерна и считается достаточно надежным. При регулярном обслуживании его ресурс обычно составляет 250–350 тысяч километров. Однако после 150–200 тысяч километров некоторые владельцы сталкиваются с повышенным расходом масла. Кроме того, на отдельных экземплярах фиксировались случаи появления задиров в цилиндрах, хотя массовой эту проблему назвать нельзя.

Двухлитровый атмосферный двигатель семейства Nu также получил широкое распространение. Его главным преимуществом считается хорошая тяга и умеренный расход топлива. При качественном обслуживании такой мотор способен пройти около 300 тысяч километров без капитального ремонта.

Впрочем, именно этот агрегат чаще всего становится героем обсуждений из-за возможного появления задиров на стенках цилиндров после больших пробегов. Во многом долговечность двигателя зависит от качества масла и соблюдения интервалов его замены.

Особое место в линейке занимает турбированный двигатель 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил. Этот мотор обеспечивает Seltos отличную динамику, однако более сложная конструкция делает его чувствительнее к качеству топлива и обслуживанию. При грамотной эксплуатации ресурс агрегата обычно превышает 250 тысяч километров, хотя стоимость возможного ремонта заметно выше по сравнению с атмосферными версиями.

Не меньше вопросов вызывает выбор коробки передач. Самой надежной традиционно считается шестиступенчатая механическая трансмиссия. При нормальной эксплуатации она способна пройти свыше 300 тысяч километров без серьезных вложений. Основным расходным элементом остается сцепление, которое в среднем служит от 120 до 180 тысяч километров.

Для двухлитрового двигателя предусмотрен клиноцепной вариатор IVT. Несмотря на настороженное отношение многих автомобилистов к подобным трансмиссиям, практика показывает, что при своевременной замене масла ресурс агрегата достигает 200–250 тысяч километров. Главными врагами вариатора остаются перегревы и агрессивная манера езды.

Самой спорной трансмиссией считается семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, который работает в паре с турбомотором. Такая коробка обеспечивает быстрые переключения и хорошую динамику, однако требует аккуратной эксплуатации. В среднем серьезное вмешательство может понадобиться после 150–200 тысяч километров, а узел сцепления нередко требует внимания значительно раньше.

По итогу Kia Seltos сложно назвать проблемным автомобилем. Большинство атмосферных двигателей способны преодолеть рубеж в 300 тысяч километров, а механическая коробка передач остается практически эталоном надежности. Впрочем, при покупке подержанного кроссовера особое внимание стоит уделить состоянию вариатора, роботизированной трансмиссии и наличию признаков задиров в цилиндрах двигателей семейства Nu и Gamma.

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