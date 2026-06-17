Renault Duster: какой ресурс у двигателей и коробок передач

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Renault Duster давно закрепился в числе самых выносливых кроссоверов на российском рынке. Пока многие конкуренты пугают владельцев дорогостоящими ремонтами уже после первых 150–200 тысяч километров, Duster продолжает уверенно наматывать пробег, сохраняя репутацию настоящей «рабочей лошадки». Именно поэтому при выборе подержанного экземпляра потенциальных покупателей чаще интересует не возраст автомобиля, а ресурс его основных агрегатов.

Если говорить о двигателях, то одним из самых удачных считается бензиновый 2-литровый атмосферник F4R. Этот мотор знаком россиянам не только по Duster, но и по другим моделям Renault. Благодаря чугунному блоку цилиндров и относительно простой конструкции его ресурс зачастую превышает 400 тысяч километров. Более того, на вторичном рынке встречаются автомобили с пробегами свыше полумиллиона километров, где двигатель до сих пор не потребовал капитального ремонта.

Не отстают и 1,6-литровые агрегаты. Старый добрый K4M считается одним из самых надежных моторов французской марки. При своевременной замене масла и ремня ГРМ он способен без серьезных проблем пройти 350–400 тысяч километров. Более современный двигатель H4M с цепным приводом также радует владельцев долговечностью и нередко преодолевает отметку в 300 тысяч километров без крупных вложений.

Отдельного внимания заслуживает дизельный 1.5 dCi. Несмотря на распространенные стереотипы о капризности современных дизелей, этот мотор при использовании качественного топлива способен служить очень долго. Многие владельцы отмечают, что пробег в 350–400 тысяч километров для него вовсе не предел. Правда, экономия на обслуживании здесь может быстро обернуться дорогостоящим ремонтом топливной аппаратуры или турбокомпрессора.

Не менее важный вопрос касается трансмиссий. Самой беспроблемной традиционно считается механическая коробка передач. Пяти- и шестиступенчатые агрегаты способны работать более 300 тысяч километров без серьезного вмешательства. В большинстве случаев владельцам приходится менять лишь сцепление, ресурс которого обычно составляет от 120 до 180 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации.

Автоматическая коробка DP8 имеет менее внушительный запас прочности, однако назвать ее слабой нельзя. При регулярной замене масла и отсутствии перегревов такой автомат способен пройти около 200 тысяч километров до первого серьезного ремонта. Большинство проблем возникает именно из-за игнорирования обслуживания.

На втором поколении Duster появился вариатор Jatco. Многие автомобилисты относятся к подобным трансмиссиям с осторожностью, однако практика показывает, что при спокойной эксплуатации и своевременном сервисе ресурс агрегата достигает 200–250 тысяч километров.

В итоге Renault Duster остается одним из самых долговечных кроссоверов в своем сегменте. Большинство его двигателей способны без капитального ремонта преодолеть рубеж в 350–400 тысяч километров, а механические коробки передач зачастую переживают не одного владельца. Именно поэтому даже сегодня подержанный Duster остается одним из самых привлекательных вариантов для тех, кто ищет надежный автомобиль на долгие годы.