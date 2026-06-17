Lexus готовится отправить на пенсию компакт-кроссовер UX

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Кроссовер Lexus UX был основной силой для компании Lexus. Однако с момента своего запуска в 2018 году машина практически не менялась, а затем ее версии начали поочередно снимать с конвейера. Сначала под списание попал базовый «паркетник» UX200, а затем полностью электрическая модификация UX300e. Сейчас в Японии продают только одно исполнение этой модели – UX300h, однако и ему осталось существовать недолго.

По информации инсайдеров, Lexus готовится снять с конвейера UX300h в феврале 2027 года, но перед этим представит его финальную версию, дебют которой запланирован на сентябрь этого года.

UX позиционируется как компактный городской «паркетник», который конкурирует с BMW X1, Audi Q3 и Volvo XC40. Что является причиной окончания его продаж – не уточняется.

Финальной версии Lexus UX300h, которую представят в начале осени, будет базироваться на «топовой» комплектации модели. Такие кроссоверы должны получить уникальную серебристую окраску решетки радиатора, передние и задние колесные арки, выкрашенные в цвет кузова, а также 18-дюймовые легкосплавные колеса и эксклюзивный оттенок Ethereal Blue, дебютировавший в свежей генерации Lexus ES.

В салоне таких вседорожников можно будет рассчитывать на проекционный дисплей, систему кругового обзора с возможностью вида из-под днища машины, а также кожаные кресла специальной серии с вентиляцией и подогревом. Опционально для машины предложат фары Multibeam и люк в крыше.

Несмотря на снятие последней версии Lexus UX с конвейера автомобиль все еще может получить преемника. По слухам, он должен последовать по примеру кроссовера C-HR и будет опираться на гибридную силовую установку, а также на 2-литровую подключаемую гибридную (PHEV) систему.

В прошлом месяце мы показывали, как он может выглядеть. По неподтвержденным данным, премьера сменщика этой модели должна состояться до конца 2027 года.