ДомойАвтоновости сегодняЯпонская версия Lexus ES получила блокиратор руля и усиленные противоугонные замки

Японская версия Lexus ES получила блокиратор руля и усиленные противоугонные замки

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
около 1 мин. чтения

Новое поколение популярного седана Lexus для Японии удивило необычными опциями

Японская версия Lexus ES получила блокиратор руля и усиленные противоугонные замки
Фото: Lexus

Менее недели назад в Японии начали продавать новое поколение седана Lexus ES. Машина, сильно преобразившаяся внешне и технически в сравнении с предшественницей, одновременно с этим обзавелась на родном для себя японском рынке рядом опций, недоступных для покупателей в Европе и Северной Америке.

Новый Lexus ES доступен на родине в версиях 350h, 350e и 500e, а также предлагается сразу в семи вариантах исполнения. Для модели подготовили обширный каталог дополнительного оборудования, который затрагивает как внешний вид автомобиля, так и оснащение салона.

CЕЙЧАС ЧИТАЮТ:

Для экстерьера предусмотрен аэродинамический пакет Genuine Aero Parts Set, включающий передний спойлер, боковые юбки, задний диффузор и небольшие аэродинамические элементы на задних стойках кузова. Кроме того, покупатели смогут заказать отдельный комплект доработок от ателье Modellista.

Японская версия Lexus ES получила блокиратор руля и усиленные противоугонные замки
Фото: Lexus

В салоне доступны светодиодные накладки на пороги, дополнительная подсветка багажника и подсвечиваемые подстаканники с возможностью изменения цвета. Для задних пассажиров предусмотрен пакет Comfort Package с премиальными ковриками и специальным держателем для планшета на спинке переднего кресла.

Японская версия Lexus ES получила блокиратор руля и усиленные противоугонные замки
Фото: Lexus

Особое внимание Lexus уделил защите автомобиля от угона. В список оригинальных аксессуаров вошли массивные блокираторы колес и механический замок на рулевое колесо. По данным издания, такие решения появились из-за высокой популярности модели среди угонщиков на японском рынке.

Японская версия Lexus ES получила блокиратор руля и усиленные противоугонные замки
Фото: Lexus

Также для нового ES предложат специальный коврик переднего пассажира со встроенной системой устранения неприятных запахов. Внутри аксессуара размещен скрытый дезодорирующий элемент, предназначенный для нейтрализации запахов в салоне автомобиля.

Цены на японские Lexus ES начинаются от 7 миллионов 900 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это около 3 миллионов 500 тысяч рублей.

Ранее в открытом доступе появились первые рендерные изображения рестайлингового флагманского внедорожника Lexus LX.

Подписывайтесь на наши Telegram и Google News

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

Новый Lexus LX на неофициальных изображениях

Внедорожник Lexus LX первого поколения дебютировал в середине 90-х и базировался на другом известном вездеходе Toyota Land Cruiser 80, фактически представляя его бейдж-инжиниринговую копию....

Обновленный Lexus NX получит новый дизайн, а также улучшенную подвеску...

Один из самых продаваемых кроссоверов в линейке компании Lexus – NX готовится к обновлению в середине жизненного цикла. От рестайлинга этой модели ждут ряда...

ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+