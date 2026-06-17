Японская версия Lexus ES получила блокиратор руля и усиленные противоугонные замки

Менее недели назад в Японии начали продавать новое поколение седана Lexus ES. Машина, сильно преобразившаяся внешне и технически в сравнении с предшественницей, одновременно с этим обзавелась на родном для себя японском рынке рядом опций, недоступных для покупателей в Европе и Северной Америке.
Новый Lexus ES доступен на родине в версиях 350h, 350e и 500e, а также предлагается сразу в семи вариантах исполнения. Для модели подготовили обширный каталог дополнительного оборудования, который затрагивает как внешний вид автомобиля, так и оснащение салона.
Для экстерьера предусмотрен аэродинамический пакет Genuine Aero Parts Set, включающий передний спойлер, боковые юбки, задний диффузор и небольшие аэродинамические элементы на задних стойках кузова. Кроме того, покупатели смогут заказать отдельный комплект доработок от ателье Modellista.
В салоне доступны светодиодные накладки на пороги, дополнительная подсветка багажника и подсвечиваемые подстаканники с возможностью изменения цвета. Для задних пассажиров предусмотрен пакет Comfort Package с премиальными ковриками и специальным держателем для планшета на спинке переднего кресла.
Особое внимание Lexus уделил защите автомобиля от угона. В список оригинальных аксессуаров вошли массивные блокираторы колес и механический замок на рулевое колесо. По данным издания, такие решения появились из-за высокой популярности модели среди угонщиков на японском рынке.
Также для нового ES предложат специальный коврик переднего пассажира со встроенной системой устранения неприятных запахов. Внутри аксессуара размещен скрытый дезодорирующий элемент, предназначенный для нейтрализации запахов в салоне автомобиля.
Цены на японские Lexus ES начинаются от 7 миллионов 900 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это около 3 миллионов 500 тысяч рублей.
Ранее в открытом доступе появились первые рендерные изображения рестайлингового флагманского внедорожника Lexus LX.