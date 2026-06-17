Японская версия Lexus ES получила блокиратор руля и усиленные противоугонные замки

Фото: Lexus

Менее недели назад в Японии начали продавать новое поколение седана Lexus ES. Машина, сильно преобразившаяся внешне и технически в сравнении с предшественницей, одновременно с этим обзавелась на родном для себя японском рынке рядом опций, недоступных для покупателей в Европе и Северной Америке.

Новый Lexus ES доступен на родине в версиях 350h, 350e и 500e, а также предлагается сразу в семи вариантах исполнения. Для модели подготовили обширный каталог дополнительного оборудования, который затрагивает как внешний вид автомобиля, так и оснащение салона.

Для экстерьера предусмотрен аэродинамический пакет Genuine Aero Parts Set, включающий передний спойлер, боковые юбки, задний диффузор и небольшие аэродинамические элементы на задних стойках кузова. Кроме того, покупатели смогут заказать отдельный комплект доработок от ателье Modellista.

Фото: Lexus

В салоне доступны светодиодные накладки на пороги, дополнительная подсветка багажника и подсвечиваемые подстаканники с возможностью изменения цвета. Для задних пассажиров предусмотрен пакет Comfort Package с премиальными ковриками и специальным держателем для планшета на спинке переднего кресла.

Фото: Lexus

Особое внимание Lexus уделил защите автомобиля от угона. В список оригинальных аксессуаров вошли массивные блокираторы колес и механический замок на рулевое колесо. По данным издания, такие решения появились из-за высокой популярности модели среди угонщиков на японском рынке.

Фото: Lexus

Также для нового ES предложат специальный коврик переднего пассажира со встроенной системой устранения неприятных запахов. Внутри аксессуара размещен скрытый дезодорирующий элемент, предназначенный для нейтрализации запахов в салоне автомобиля.

Цены на японские Lexus ES начинаются от 7 миллионов 900 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это около 3 миллионов 500 тысяч рублей.

Ранее в открытом доступе появились первые рендерные изображения рестайлингового флагманского внедорожника Lexus LX.